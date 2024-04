Μοζαμβίκη ναυάγιο: Περισσότεροι από 90 οι νεκροί – Ανάμεσά τους βρίσκονταν παιδιά

Αυτοσχέδιο πορθμείο, γεμάτο με ανθρώπους που προσπαθούσαν να διαφύγουν για να προστατευτούν από επιδημία χολέρας, βυθίστηκε στα ανοιχτά της βόρειας ακτής της Μοζαμβίκης. Το πλοίο μετέφερε περίπου 130 άτομα και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις 98 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους. Επίσης, 11 άνθρωποι νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Το ναυάγιο έγινε την Κυριακή, λίγο αφότου αναχώρησε από τις ακτές της χώρας της νοτιοανατολικής Αφρικής με προορισμό τη νήσο Μοζαμβίκη. Οι περισσότεροι από τους νεκρούς ανασύρθηκαν από τη θάλασσα την Κυριακή, αλλά επτά πτώματα εντοπίστηκαν τη Δευτέρα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών από 91 σε 98. Η ακτοφυλακή συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν επιζώντες, καθώς ακόμη δεν είναι σαφές πόσοι άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές στην επαρχία Ναμπούλα, το ναυάγιο οφείλεται στη «χρήση σκάφους ακατάλληλου για τη μεταφορά επιβατών και συνωστισμό». Επίσης, η Noticias, μια από τις κύριες και παλαιότερες εφημερίδες της χώρας, ανέφερε ότι το σκάφος χρησιμοποιούνταν κανονικά ως αλιευτικό και ότι οι κάτοικοι της πόλης Λούνγκα προσπαθούσαν να γλιτώσουν από την έξαρση της επιδημίας χολέρας στη Μοζαμβίκη. Οι επιβάτες φέρονται να μπήκαν ανεξέλεγκτα στο πορθμείο, το οποίο ήταν «ακατάλληλο για ναυσιπλοΐα» και ανατράπηκε πριν φτάσει στο νησί. Η εφημερίδα αναφέρει ότι κάποιοι από τους επιβάτες κατόρθωσαν να φτάσουν κολυμπώντας στην ακτή του νησιού, αλλά πέθαναν εκεί αφού δεν μπόρεσαν να λάβουν έγκαιρη ιατρική βοήθεια.

