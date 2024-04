Επίθεση στο δικαστήριο: Νεαρός όρμηξε στον δολοφόνο του πατέρα του

Ένα βίντεο δείχνει τη στιγμή που ένας γιος που αναζητά εκδίκηση πυροβολεί τον κατηγορούμενο δολοφόνο του πατέρα του στη μέση μιας δικαστικής αίθουσας στη Βραζιλία. Ο Cristiano Alves Terto, 27 ετών, φαίνεται να ρίχνει έξι πυροβολισμούς στον Francisco Cleidivaldo Mariano De Moura, 38 ετών, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης των ενόρκων για τη δίκη του πατέρα του σχετικά με τη δολοφονία του στο São José do Belmonte της Βραζιλίας, σύμφωνα με το CNN Brasil. Πλάνα από το εσωτερικό της αίθουσας του δικαστηρίου απεικονίζουν τον νεαρό να ορμά με ένα περίστροφο στραμμένο απευθείας προς τον δολοφόνο του πατέρα του. Στην αίθουσα επικρατεί χάος, καθώς οι ένορκοι και τα μέλη του δικαστηρίου διασκορπίζονται, ενώ ο ο νεαρός εξαπολύει την οργή του στον κατηγορούμενο.

NEW: Son opens fire on his father’s alleged murderer in Brazilian court, fires six shots before pistol-whipping the man.

27-year-old Cristiano Alves Terto was seen standing up from the rear of the courtroom before taking matters into his own hands.

Terto’s father had been… pic.twitter.com/jSbAxxEuFy

