Τζάστιν Μπίμπερ – Χέιλι Μπίμπερ διαζύγιο: Πηγή διαψεύδει τον χωρισμό του ζευγαριού

Παρά τις φήμες που τους θέλουν να οδηγούνται σε διαζύγιο, ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ είναι «πολύ ευτυχισμένοι μαζί», όπως επαληθεύει πηγή από το περιβάλλον τους. Τα τελευταία δημοσιεύματα ήθελαν το ζευγάρι να περνά κρίση στον γάμο του και να χωρίζει. Ωστόσο, κοντινό τους άτομο διέψευσε την είδηση στο People. «Το ζευγάρι τα πάει πολύ καλά. Δεν υπάρχει διαζύγιο, δεν είναι αλήθεια αυτό. Είναι πολύ, πολύ χαρούμενοι», είπε χαρακτηριστικά. Θέλοντας να δείξει στο κοινό της ότι είναι καλά μαζί μάλιστα, η Χέιλι Μπίμπερ ανάρτησε ένα story στο Instagram με μία φωτογραφία του συζύγου της. Σε αυτή, ο τραγουδιστής φαίνεται ξαπλωμένος στο κρεβάτι, αγκαλιά με τον σκύλο τους. Oι φήμες που κυκλοφορούν γύρω από τον γάμο της με τον Τζάστιν Μπίμπερ ξεκίνησαν, αφού ο πατέρας της Στίβεν Μπόλντουιν προκάλεσε ανησυχία σχετικά με την ευημερία του ζευγαριού.

Ειδικότερα, αναδημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ζητώντας από το κοινό να προσευχηθεί για την κόρη του και τον σύζυγό της. Ο 57χρονος ηθοποιός της σειράς μοιράστηκε μια ανάρτηση του Βίκτορ Μαρξ, ιδρυτή του «All Things Possible Ministries», η οποία περιείχε ένα βίντεο με τον Τζάστιν να παίζει κιθάρα και να τραγουδάει το «I Could Sing of Your Love Forever».

Προσευχές για το ζευγάρι

«Χριστιανοί, σας παρακαλώ όταν σκέφτεστε τον Τζάστιν και τη Χέιλι, αφιερώστε μια στιγμή για να προσφέρετε μια μικρή προσευχή για να έχουν σοφία, προστασία και να πλησιάσουν τον Κύριο», έγραψε ο Μαρξ πάνω από το κλιπ, το οποίο έκτοτε έχει διαγραφεί. Στη λεζάντα, ο Μαρξ είπε ότι η σύζυγός του και η μητέρα της Χέιλι, Κένια Μπάλντουιν, «προσεύχονται συχνά μαζί» για το νεαρό ζευγάρι. «Υπάρχουν ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε θέσεις υψηλής προβολής και επίσης ο εχθρός δεν θέλει να τους φέρει πιο κοντά στον Ιησού», υποστήριξε στη λεζάντα.