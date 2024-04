Τραμπζονσπόρ – διαμαρτυρία: Μία πρωτότυπη αντίδραση των παικτών για τις ποινές της ομάδας (Βίντεο)

Με έναν πρωτότυπο τρόπο αποφάσισαν οι παίκτες της Τραμπζονσπόρ να διαμαρτυρηθούν για την ποινή που επιβλήθηκε στην ομάδα τους εξαιτίας των επεισοδίων που σημειώθηκαν στον αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ στις 17 Μαρτίου. Μετά την ανάρτηση της ομάδας στα social media, στην οποία ανέφεραν «Γ…. τη δικαιοσύνη. Σηκωθείτε από τις καρέκλες σας και παραιτηθείτε», οι παίκτες αποφάσισαν να δείξουν και ζωντανά τη διαφωνία τους για την ποινή που τους επιβλήθηκε. Κατά την έναρξη του αγώνα με την ομάδα Κόνιασπορ, οι παίκτες έμειναν συγκεντρωμένοι στο κέντρο του γηπέδου, ενώ είχε ξεκινήσει ο αγώνας κατά ένα λεπτό. Οι παίκτες της αντίπαλης ομάδας, κατανοώντας την κίνησή τους, παρέμειναν στις θέσεις τους και αντάλλαζαν πάσες, έως ότου ολοκληρωθεί η διαμαρτυρία.

Η Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου επέβαλε την τιμωρία των έξι αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών στην ομάδα της Τραμπζονσπόρ, καθώς και πρόστιμο 3 χιλιάδων ευρώ εξαιτίας της βίαιης εισβολής των οπαδών της στο γήπεδο, μετά τη λήξη του αγώνα με τη Φενερμπαχτσέ. Οι οπαδοί επιτέθηκαν με μαχαίρια, σφυριά και λοστούς στους παίκτες της αντίπαλης ομάδας επειδή εκείνοι πανηγύριζαν τη νίκη τους στα τελευταία λεπτά, ενώ κάποιοι από τους παίκτες δεν δίστασαν να βιαιοπραγήσουν με τους οπαδούς για την άμυνάτους. Μάλιστα, οι Τουρκικές αρχές εξέτασαν διεξοδικά τα βίντεο από τον αγώνα και προχώρησαν σε 12 συλλήψεις των οποίων οι ποινές μπορεί να φτάσουν έως και τα τρία χρόνια φυλάκισης. Ποινές επίσης επιβλήθηκαν σε δύο από τους παίκτες της Φενέρ, καθώς και στον βοηθό προπονητή της Τραμπζονσπόρ, Εγκεμέν Κορκμάζ, του οποίου επιβλήθηκε πρόστιμο 13 χιλιάδων λιρών και απαγόρευση εισόδου στα αποδυτήρια και τον πάγκο. Στον Οστερβέλτε και τον Εγριμπαγιάτ επιβλήθηκε η ποινή της απουσίας τους για έναν αγώνα.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα μεταξύ της Τραμπζονσπόρ και της Φενέρμπαχτσε στην έδρα της πρώτης, οι οπαδοί πετούσαν πολλά αντικείμενα και φωτοβολίδες στο χώρο του γηπέδου με τον αγώνα να σταματά συνεχώς. Οι φιλοξενούμενοι ήταν πολύ καλύτεροι στο πρώτο 45λεπτο και οι οπαδοί με τους οπαδούς να διαμαρτύρονται από την κερκίδα. Οι διαιτητές αποφάσισαν να ολοκληρωθεί ο αγώνας, ενώ «έπρεπε να έχει διακοπεί», όπως δήλωσε ο προπονητής της Φενέρ. Μετά το σφύριγμα της λήξης η κατάσταση ξέφυγε, με τους ορισμένους από τους οπαδούς που βρίσκονταν στην κερκίδα να εισβάλλουν στο γήπεδο εναντίον των παικτών της Φενέρ και να επιτίθενται κρατώντας πολλά αντικείμενα όπως και φωτοβολίδες. Οι παίκτες φυγαδεύτηκαν στα αποδυτήρια με μερικούς από αυτούς να αμύνονται εναντίον των οπαδών. Ο προπονητής της ομάδας δήλωσε πως βιώνει κάτι τέτοιο για πρώτη φορά, ενώ υπήρξε και η συζήτηση της αποχώρησης.

Τα επεισόδια προκάλεσαν την άμεση παρέμβαση της κυβέρνησης με την Αθλητική Ομοσπονδία να εξετάζει διεξοδικά τα βίντεο από τον αγώνα έτσι ώστε να βρεθούν οι δράστες της επίθεσης και να τιμωρηθούν. Η δήλωση του κυβερνητικού παράγοντα όπως τη διένειμε το αρμόδιο υπουργείο: «Μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα Τραμπζονσπόρ-Φενέρμπαχτσε που διεξήχθη σήμερα το βράδυ, ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ταυτοποίησης των οπαδών που εισήλθαν στον αγωνιστικό χώρο και έρευνα για τα γεγονότα που έλαβαν χώρα μετά τον αγώνα. Ο αθλητισμός είναι, πρώτα απ’ όλα, αθλητικό πνεύμα. Δεν είναι ποτέ αποδεκτό να εκδηλώνεται βία στα γήπεδα ποδοσφαίρου. Το κοινό θα ενημερωθεί για τις εξελίξεις.»

