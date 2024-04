POS πρόστιμα: Στο μικροσκόπιο 10.000 επιχειρήσεις

Πλήρη αδιαφορία επιδεικνύουν μέχρι τώρα περίπου 12.000 επιχειρήσεις για τη διασύνδεση των ταμειακών τους μηχανών με τα POS, αγνοώντας τις προθεσμίες που έχουν τεθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) όπως και κάθε προειδοποίηση για την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών, περισσότερες από 255.000 επιχειρήσεις είτε ολοκλήρωσαν (145.000) τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, είτε έχουν κλείσει ραντεβού με τεχνικό (110.000) έως το τέλος Απριλίου, κάνοντας τη σχετική απαιτούμενη ανάρτηση στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Ωστόσο απομένει ένα ποσοστό περίπου 10% ή περίπου 30.000 επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν κάνει το παραμικρό. Ούτε διασύνδεση ούτε ραντεβού με τεχνικό.

Από αυτές, εκτιμάται ότι περίπου 20.000 είναι εποχικές επιχειρήσεις οι οποίες εκ του νόμου έχουν περιθώριο διασύνδεσης έως την προηγουμένη ημέρα της έναρξης λειτουργίας τους. Απομένουν, όμως, περίπου 10.000 – 12.000 οι οποίες είναι «εξαφανισμένες». Ουδείς γνωρίζει για ποιο λόγο δεν έχουν κάνει την παραμικρή κίνηση διασύνδεσης. Οι εν λόγω επιχειρήσεις λοιπόν, θα αρχίσουν να λαμβάνουν από σήμερα κλήσεις για να προχωρήσουν στη διασύνδεση των δύο συσκευών ή να δηλώσουν ραντεβού με τεχνικό για να αποφύγουν το πρόστιμο.

Τα πρόστιμα

Για τις τυχόν υπερήμερες επιχειρήσεις που υποχρεώνονται με βάση τον νόμο να διασυνδέσουν τα τερματικά τους μηχανήματα POS με τις ταμειακές μηχανές και δεν το κάνουν εντός των χρονοδιαγραμμάτων προβλέπεται:

1. Πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος ή 20.000 ευρώ εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

2. Το πρόστιμο μειώνεται κατά 50%, όταν επιβάλλεται σε χρήστες τερματικών POS που ασκούν την δραστηριότητά τους σε οικισμούς με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, πλην των τόπων που έχουν ανακηρυχθεί ως τουριστικοί.

3. Αν η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου, τα πρόστιμα διπλασιάζονται και για κάθε επόμενη ίδια παράβαση εντός πενταετίας από την κοινοποίηση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου τριπλασιάζονται.

Εντατικοί έλεγχοι

Ελέγχους ξεκινά από σήμερα η ΑΑΔΕ και για τις περίπου 50.000 επιχειρήσεις οι οποίες είναι υπόχρεες εγκατάστασης POS μετά την επέκτασή τους σε 35 κλάδους και πρακτικά σε όλη την αγορά. Εξαιρουμένων και πάλι εποχικών επιχειρήσεων, το πρόστιμο μη εγκατάστασης POS είναι 1.500 ευρώ και είναι πλέον ενεργό. Με βάση τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έως την 30η Απριλίου έχουν:

– Οι επιχειρήσεις που δεν προχώρησαν στην διασύνδεση των συστημάτων τους εντός Μαρτίου, αλλά έχουν προγραμματισμένο ραντεβού με τεχνικό εγκατάστασης εντός Απριλίου.

– Οι επιχειρήσεις που έχουν δηλώσει στο Μητρώο POS ότι πρόκειται να αντικαταστήσουν το ταμειακό τους σύστημα με κάποια από τις νέες διαθέσιμες λύσεις all in one, που δεν απαιτεί επιπλέον ενέργειες διασύνδεσης.