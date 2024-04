Τόρι Σπέλινγκ διαζύγιο: Τίτλοι τέλους και επίσημα

Η Τόρι Σπέλινγκ παίρνει διαζύγιο από τον Ντιν ΜακΝτέρμοτ μετά από 18 χρόνια γάμου. Σε δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του PEOPLE, η ηθοποιός του «Beverly Hills, 90210» κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Καναδό ηθοποιό, επικαλούμενη αγεφύρωτες διαφορές ως αιτία του χωρισμού τους. Με την επίσημη ημερομηνία του χωρισμού τους να αναγράφεται ως η 17η Ιουνίου του 2023, η κατάθεση αναφέρει ότι η 50χρονη Σπέλινγκ ζήτησε από το δικαστήριο να της επιδικάσει συζυγική διατροφή και να τερματίσει τη δυνατότητα του ΜακΝτέρμοτ να λάβει την ίδια υποστήριξη. Επίσης, ζήτησε την αποκλειστική φυσική κηδεμονία των πέντε ανήλικων παιδιών τους και την κοινή νομική κηδεμονία με τα δικαιώματα επίσκεψης του ΜακΝτέρμοτ να καθοριστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η κατάθεση δεν αναφέρει αν το πρώην ζευγάρι είχε ή όχι προγαμιαίο συμβόλαιο σε ισχύ και η Σπέλινγκ αναφέρει ότι η φύση και η έκταση των αντίστοιχων περιουσιών τους δεν έχουν ακόμη καθοριστεί. Την ίδια ημέρα που η Σπέλινγκ ανέφερε ως ημερομηνία του χωρισμού τους, ο ΜακΝτέρμοτ ανακοίνωσε ότι το ζευγάρι αποφάσισε να τραβήξει χωριστούς δρόμους σε μια δήλωση που αργότερα διαγράφηκε από το Instagram του. Η 50χρονη Σπέλινγκ και ο 56χρονος ΜακΝτέρμοτ ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή στα νησιά Φίτζι στις 7 Μαΐου 2006, αφού γνωρίστηκαν το προηγούμενο έτος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής ταινίας «Mind Over Murder». Το ζευγάρι μοιράζεται πέντε παιδιά.

