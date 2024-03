Το υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας καλωσορίζει την είσοδο της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας στη ζώνη Σένγκεν. Με ανάρτηση του στο Χ (πρώην twitter) το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών συγχαίρει τις δύο χώρες για τις επιτυχείς προσπάθειες τους, από τις οποίες εξασφάλισαν την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά εναέρια και θαλάσσια σύνορα. «Η Ελλάδα καλωσορίζει τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στη ζώνη Σένγκεν», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του και συνεχίζει: «Συγχαρητήρια και στις δύο χώρες για τις επιτυχείς προσπάθειές τους που εξασφάλισαν την άρση των ελέγχων στα εσωτερικά εναέρια και θαλάσσια σύνορα. Η ένταξή τους αποτελεί σημαντικό ορόσημο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης», προσθέτει.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως την προσπάθεια των δύο χωρών για κατάργηση των χερσαίων ελέγχων. Άλλωστε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε αναφερθεί κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τη Βουλγάρα ομόλογό του Μαρίγια Γκάμπριελ στη στήριξη της Ελλάδας στην προσπάθεια και των δύο χωρών.

Greece welcomes Bulgaria and Romania to the Schengen zone!

Congratulations to both countries for their successful efforts which secured the lifting of internal air and sea border checks.

Their accession is an important milestone of European integration. pic.twitter.com/PkP6DDfbUd

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 31, 2024