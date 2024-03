Φενέρ – Άμπα Χέιζ Ντέιβις: Έξαλλος με τους Τούρκους δημοσιογράφους ο Γιασικεβίτσιους

Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που ξεσπάει στους δημοσιογράφους ο Σαρούνας Γιασιτεβίτσιους. Το έκανε και πάλι μετά το παιχνίδι της Παρασκευής ανάμεσα στην Φενέρ και στην Άλμπα στην Πόλη για την 32η ημέρα της Euroleague. Ένα παιχνίδι που γράφτηκε ιστορία αφού ο Χέιζ-Ντέιβις έγινε ο μοναδικός στην ιστορία της διοργάνωσης που πέτυχε 50 πόντους.

Ο Σαρούνας πήγε στη συνέντευξη Τύπου και αφού τοποθετήθηκε για τον αγώνα δεν δέχτηκε καμία ερώτηση! Τότε η μεταφράστρια τον ρώτησε εάν θα ήθελε να πει κάτι άλλο και αυτός … ξέσπασε: «Ναι. Έπειτα από μία βραδιά που βραδιά που ένας παίκτης σημείωσε 50 πόντους δεν μου έγινε καμία ερώτηση. Αυτό είναι λυπηρό. Πολύ λυπηρό για την τουρκική δημοσιογραφία. Είμαι έξαλλος ειλικρινά. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σπάει ρεκόρ και δεν έχω καμία ερώτηση στην συνέντευξη Τύπου; Λυπάμαι πολύ».

Sarunas Jasikevicius did not receive a single question in the press conference despite Nigel Hayes-Davis breaking the EuroLeague scoring record 👀 pic.twitter.com/895HCp4DHG

— BasketNews (@BasketNews_com) March 30, 2024