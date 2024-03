Μόσχα μακελειό: Επίθεση σοκ σε συναυλιακό χώρο, ο ISIS ανέλαβε την ευθύνη

Περισσότεροι από 60 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 115 τραυματίστηκαν από την τρομοκρατική επίθεση σε αίθουσα συναυλιών στα περίχωρα της Μόσχας, για την οποία την ευθύνη ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ). Οι ρωσικές αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τους δράστες, οι οποίοι σύμφωνα με την ανάρτηση του ΙΚ στο Telegram κατάφεραν να διαφύγουν και να επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Μιχαήλ Μουράσκο, 115 τραυματίες νοσηλεύονται, συμπεριλαμβανομένων πέντε παιδιών. Η κατάσταση 60 ενηλίκων και ενός παιδιού χαρακτηρίζεται σοβαρή, εγείροντας φόβους ότι ο αριθμός των θυμάτων «ενδέχεται να αυξηθεί».

Ένοπλοι με στολές παραλλαγής εισέβαλαν λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο κατάμεστο Crocus City Hall – μια αίθουσα συναυλιών στο Κρασνογκόρσκ, βορειοδυτικά της Μόσχας – και άρχισαν να πυροβολούν αδιακρίτως, σκορπώντας τον θάνατο. Ακολούθησαν εκρήξεις και ξέσπασε πυρκαγιά που εξαπλώθηκε ταχύτατα στο κτίριο. Ένας μουσικός παραγωγός που βρισκόταν στα καμαρίνια, αφηγήθηκε ότι «λίγο πριν από την έναρξη» της συναυλίας, ακούστηκαν πυροβολισμοί και κραυγές και είδε πανικόβλητους θεατές που έτρεξαν να βγουν έξω.

Preliminarily, no fewer than 15 people have died. pic.twitter.com/rqLHZDk66D

Five terrorists mercilessly shoot visitors cornered in Crocus City Hall with automatic rifles.

‼️ Footage has emerged from the scene of the terrorist attack as the shooting began at Moscow’s “Crocus City Hall” pic.twitter.com/RjkpHWsIqr

Preliminarily, no fewer than 15 people have died. pic.twitter.com/rqLHZDk66D

Five terrorists mercilessly shoot visitors cornered in Crocus City Hall with automatic rifles.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στην πλατφόρμα Telegram καταγράφονται στιγμιότυπα από την εισβολή των ενόπλων, πυροβολισμοί στο αμφιθέατρο, θεατές να αναζητούν καταφύγιο πίσω από τα καθίσματα και άλλους να σπεύδουν προς την έξοδο. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο έπειτα από αρκετές ώρες και αφότου τμήμα της οροφής κατέρρευσε.

A man opened fire in a Moscow shopping center killing many. pic.twitter.com/Gi7F94zUSP

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ενημερώθηκε για τις εξελίξεις από τον επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB), Αλεξάντρ Μπόρτνικοφ και ευχήθηκε «ταχεία ανάρρωση» στους τραυματίες. Τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί ξένοι ηγέτες καταδίκασαν την αιματηρή επίθεση, εκφράζοντας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων του μακελειού. Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι η Ουάσινγκτον διαθέτει πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τον ισχυρισμό της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος ότι μαχητές της εξαπέλυσαν την πολύνεκρη επίθεση. Υπενθύμισαν εξάλλου ότι οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει πριν από δύο εβδομάδες τη Ρωσία για την τρομοκρατική απειλή.

Η Γιούλια Ναβάλναγια, η χήρα του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, εξέφρασε σήμερα τα συλλυπητήριά της στα θύματα και τις οικογένειές τους της επίθεσης με πυροβολισμούς στο συναυλιακό κέντρο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα. Όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτό το έγκλημα πρέπει να βρεθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, έγραψε η Ναβαλνάγια στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην τραγική επίθεση που σημειώθηκε στην ρωσική πρωτεύουσα, εκφράζοντας την καταδίκη της και την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των θυμάτων. Πιο αναλυτικά, η Ιταλίδα πρωθυπουργός ανέφερε σε δήλωσή της: «Η φρίκη της σφαγής αθώων πολιτών στην Μόσχα είναι απαράδεκτη. Η ιταλική κυβέρνηση καταδικάζει με απόλυτο και σαφέστατο τρόπο τη βάρβαρη αυτή τρομοκρατική πράξη. Εκφράζω την πλήρη αλληλεγγύη μου στα θύματα και στους συγγενείς τους».

Σοκ και αποτροπιασμό για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας, εκφράζει η ΕΕ. Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο αναφέρει: «Η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

Russia: 🇪🇺 is shocked and appalled by the reports of a terrorist attack in the Crocus City Hall in Moscow.

The EU condemns any attacks against civilians.

Our thoughts are with all those Russian citizens affected.

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) March 22, 2024