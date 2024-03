Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα highlights: Στη 2η θέση της Ευρώπης με φοβερή ανατροπή

Στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός παρακολουθεί από τα επίσημα τον αγώνα της Euroleague μαζί με την σύντροφό του Μπέττυ Μπαζιάνα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τον Παναθηναϊκό, αλλά επιλέγει συνήθως να δει ποδόσφαιρο στο γήπεδο της Λεωφόρου.

Με τον Κώστα Σλούκα να πραγματοποιεί άλλη μια ηγετική εμφάνιση (18π., 8ασ., 4ριμπ., 2κλ.) και με εξαιρετικές άμυνες, τον Κέντρικ Ναν να σκοράρει όποτε χρειαζόταν (22π.) και τον Μήτογλου να έχει double double (19π., 10ριμπ.) ο Παναθηναϊκός επέβαλλε τον νόμο του ΟΑΚΑ και διατήρησε ολοζώντανο τον στόχο.

Η Μπαρτσελόνα όχι μόνο αιφνιδίασε τον Παναθηναϊκό, αλλά δεν σταμάτησε να «τιμωρεί» την κακή άμυνα των «πρασίνων» στο low post, κυρίως με τους Γιαν Βέσελι και Τζαμπάρι Πάρκερ, οι οποίοι τελείωναν φάσεις με πανομοιότυπο τρόπο. Αποτέλεσμα; Οι «μπλαουγκράνα» να βρεθούν στο +8 (11-19) έχοντας επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους στο παιχνίδι! Οι γηπεδούχοι τα είχαν βρει (πολύ) σκούρα ωστόσο η «αφύπνιση» του Κέντρικ Ναν (9π.) ήταν εκείνη που έφερε τα πάνω-κάτω στο ματς κλείνοντας το δεκάλεπτο στο 20-23 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Getting the W in STYLE 💪😎#MotorolaMagicMoment I @motorola pic.twitter.com/JTpwZSOIcS

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 22, 2024