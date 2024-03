Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down: Με μπλε και κίτρινο φωτίστηκε το σιντριβάνι της Γενεύης

Με μπλε και κίτρινο χρώμα φωτίστηκε το σιντριβάνι της Γενεύης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down. Σε ανάρτησή του, ο Αλέξανδρος Γεννηματάς, πρόξενος της Ελλάδας στη Γενεύη, ανέβασε φωτογραφία με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για το Σύνδρομο Down. Η ανάρτηση δείχνει το φωτισμένο σιντριβάνι Jet D’Eau και γράφει: «Το Jet D’Eau φωτίστηκε σε μπλε και κίτρινο χρώμα για την παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Down! Η ιδέα να γίνει αυτή η ημερομηνία ετήσια προτάθηκε από τον καθηγητή Γενετικής Στυλιανό Αντωναράκη στο πανεπιστήμιο της Γενεύης. Επιλέχθηκε η 21η Μαρτίου (3/21) καθώς το σύνδρομο Down συνδέεται με 3 αντίγραφα του 21ου χρωμοσώματος».

Jet d’Eau in #Geneva lit in blue and yellow for #WorldDownSyndromeDay! The idea to make this date annual was proposed by 🇬🇷geneticist Prof. Stylianos Antonarakis from @UNIGEnews .March 21 (3/21) was chosen as Down syndrome is associated with 3 copies of the 21st chromosome pic.twitter.com/MXn1zZrmzN

