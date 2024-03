Boeing προβλήματα: Νέο περιστατικό

Ένα ακόμη περιστατικό με αεροπλάνο Boeing έλαβε χώρα στις ΗΠΑ καθώς μετά την προσγείωση διαπιστώθηκε ότι έλειπε εξωτερικό κομμάτι της ατράκτου επιβατικού αεροσκάφους 737-800. Το αεροπλάνο της αμερικανικής εταιρείας United Airlines προσγειώθηκε ασφαλώς στον προορισμό του, στο Όρεγκον. Το αεροσκάφος αυτό της United μετέφερε 139 επιβάτες και είχε εξαμελές πλήρωμα. Το ότι έλειπε εξωτερικό τμήμα της ατράκτου διαπιστώθηκε αφού στάθμευσε σε πύλη του αερολιμένα Rogue Valley International Medford. «Θα κάνουμε διεξοδική εξέταση του αεροσκάφους και όλες τις απαιτούμενες επισκευές προτού επιστρέψει σε υπηρεσία», διαβεβαίωσε η αεροπορική εταιρεία, προσθέτοντας πως θα διενεργήσει επίσης εσωτερική έρευνα για να κατανοηθούν τα αίτια του συμβάντος.

Η Boeing δεν σχολίασε, παραπέμποντας στον αερομεταφορέα. Το αεροσκάφος —έχουν παραδοθεί σχεδόν 5.000 δείγματα του συγκεκριμένου τύπου σε πελάτες της Boeing — είχε αναχωρήσει από το Σαν Φρανσίσκο, σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο FlightRadar24. Η ασφάλεια των αεροσκαφών της Boeing, της μιας από τις δυο μεγαλύτερες βιομηχανίες πολιτικών αεροπλάνων στην υφήλιο, απασχολεί ξανά τα μέσα ενημέρωσης έπειτα από συμβάν που εκτυλίχθηκε την 5η Ιανουαρίου, όταν σε πτήση της Alaska Airlines αποκολλήθηκε πλαίσιο που δεν είχε βιδωθεί σωστά, κάτι που θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό αν βρισκόταν σε μεγαλύτερο ύψος.

