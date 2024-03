Στεφ Κάρι πολιτική: Αλλαγή… καριέρας;

Σε αποκάλυψη που θα συζητηθεί προέβη ο Στεφ Κάρι. Ο σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ανέφερε σε συνέντευξή του πως είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική, όταν τελειώσει την μπασκετική του καριέρα. Είτε κατεβαίνοντας για πρόεδρος των ΗΠΑ, είτε βάζοντας υποψηφιότητα για κάποια άλλη θέση. Αξίζει να σημειωθεί πως το 2022 ο Κάρι είχε εκφραστεί δημόσια κατά του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας τους Αμερικανούς εν όψει των εκλογών.

«Ίσως να κατέβω για πρόεδρος. Θέλω να χρησιμοποιήσω την επιρροή μου για καλό, οπότε θα πω «ναι» αν είναι αυτός ο τρόπος για να το πετύχω», ανέφερε μιλώντας στο «CBS News» και την Τζέρικα Ντάνκαν. «Δεν μιλάω αποκλειστικά για προεδρία. Αλλά εάν η πολιτική είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ουσιαστική αλλαγή ή εάν υπάρχει άλλος τρόπος εκτός πολιτικής που μπορούμε να κάνουμε, τότε δεν το αποκλείω», είπε χαρακτηριστικά ο Κάρι.

Ο Κάρι θεωρείται ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της δεκαετίας του 2010 και από τους κορυφαίους πόιντ γκαρντ όλων των εποχών. Είναι κάτοχος του ρεκόρ περισσότερων εύστοχων τριπόντων σε μια σεζόν με 402 κατά την αγωνιστική περίοδο 2015-16 καταρρίπτοντας το δικό του ρεκόρ με 272 τρίποντα από τη σεζόν 2012-13 και, επίσης, κατέχει τη δεύτερη θέση με τα περισσότερα τρίποντα σε έναν αγώνα με 13 (πρώτος είναι ο Κλέι Τόμσον με 14).

Τέλος, ήταν ο ηγέτης των Γουόριορς την σεζόν 2015-16 που σημείωσαν ρεκόρ με 73 νίκες στη κανονική διάρκεια και στους Τελικούς προηγήθηκαν με 3-1 αλλά στο τέλος έχασαν από τους Κλίβελαντ Καβαλίερς. Ο πατέρας του, ο Ντελ Κάρι είχε μια καριέρα 16 ετών στο NBA, που διήρκησε από το 1988 ως το 2002 αποτελώντας έναν από τους καλύτερους σούτινγκ γκαρντ της δεκαετίας του ’90. Το 2021 συμπεριλήφθηκε στην επετειακή επιλογή των 75 καλύτερων του NBA με τη συμπλήρωσης 75 χρόνων ιστορίας του.

