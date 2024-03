Μέσι τραυματισμός: «Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε»

Ο Λιονέλ Μέσι σημείωσε ένα γκολ τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) βοηθώντας την Ιντερ Μαϊάμι να προκριθεί στην συνέχεια του Champions League της CONCACAF, αλλά τραυματίσθηκε και ενδεχομένως να λείψει από τον Σαββατιάτικο αγώνα με την D.C. United. Ο παίκτης σκόραρε στο πρώτο ημίχρονο της νίκης επί της Νάσβιλ (σ.σ. συνιδιοκτησίας των αδελφών Αντετοκούνμπο) με 3-1, αποτέλεσμα που «σφράγισε» την πρόκριση στους προημιτελικούς της διοργάνωσης, όπου η Ιντερ Μαϊάμι θα αντιμετωπίσει είτε την FC Σινσινάτι, είτε την μεξικανική Μοντερέϊ.

Ο «pulga» τραυματίσθηκε στον γλουτό και αντικαταστάθηκε στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης και σύμφωνα με τον προπονητή του, Τάτα Μαρτίνο δεν ήθελε να ρισκάρει η ομάδα του. «Δεν θέλουμε να ρισκάρουμε. Προσπαθήσαμε να δούμε εάν θα μπορούσε να παίξει λίγο ακόμα, αλλά αισθανόταν ενοχλήσεις, οπότε προτιμήσαμε να αντικατασταθεί. Δεν θέλω να το ρισκάρω, αλλά φαντάζομαι ότι για το παιχνίδι του Σαββάτου, δεν θα είναι διαθέσιμος. Θα κάνουμε μια αξιολόγηση και θα δούμε».

Ο Μέσι είχε τραυματιστεί πάλι πριν από περίπου ένα μήνα. Μιλώντας μπροστά σε μια αίθουσα ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης σε αίθουσα χορού ενός ξενοδοχείου την Τρίτη (06/02), ο παίκτης εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι ένας τραυματισμός τον κράτησε μακριά από το παιχνίδι του Χονγκ Κονγκ. Η απουσία του Μέσι έκανε τους οπαδούς να γιουχάρουν και να φωνάζουν για επιστροφή χρημάτων στα τελευταία λεπτά και μετά το τελικό σφύριγμα της νίκης της Ίντερ Μαϊάμι με 4-1 επί της ομάδας των all-stars του Χονγκ Κονγκ. Ο Μέσι καθόταν στον πάγκο καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα, αλλά έμεινε εκτός λόγω φλεγμονής στον προσαγωγό.

«Η αλήθεια είναι ότι ήταν κακή τύχη που δεν μπόρεσα (να παίξω) την ημέρα του αγώνα στο Χονγκ Κονγκ», δήλωσε ο ίδιος. «Στο πρώτο παιχνίδι στη Σαουδική Αραβία, ένιωσα ενοχλήσεις στον προσαγωγό μου και γι’ αυτό αποχώρησα (από το παιχνίδι). Στο δεύτερο παιχνίδι, προσπάθησα να το δοκιμάσω, να δω τις αισθήσεις που είχα και πώς ένιωθα, γιατί είχα κάνει μαγνητική τομογραφία και είχε βγει ότι είχα ένα οίδημα στον προσαγωγό, ο οποίος ήταν υπερφορτωμένος, αλλά δεν υπήρχε τραυματισμός. Γι’ αυτό προσπάθησα να παίξω».

