Όσκαρ 2024 εμφανίσεις: Έκραξαν την Έμιλι Μπλαντ για το φόρεμά της

Έντονες αποδοκιμασίες δέχτηκε η Έμιλι Μπλαντ από τους χρήστες των social media για τη στιλιστική της επιλογή στην τελετή απονομής των Όσκαρ, με τη στιλίστριά της να μην τους χαρίζεται. Η 41χρονη ηθοποιός ήταν υποψήφια για το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Oppenheimer». Η ίδια, βέβαια, έχασε το χρυσό αγαλματίδιο από την Ντέι Βάιν Τζόι Ράντολφ για τον ρόλο της στην ταινία του Αλεξάντερ Πέιν «Τα παιδιά του χειμώνα».

— best of emily blunt (@badpostblunt) March 11, 2024

John Krasinski being in awe of Academy Award nominee Emily Blunt. #Oscars pic.twitter.com/0VsbHyRYe9

Ωστόσο, το Oppenheimer ήταν ο μεγάλος νικητής της βραδιάς κατακτώντας συνολικά 7 από τα Όσκαρ, με το Poor Things του Γιώργου Λάνθιμου να έρχεται δεύτερο, με 4 βραβεία.

Emily Blunt and Ryan Gosling need to host the Oscars next year. pic.twitter.com/8vJv1dRwab

— Amee Vanderpool (@girlsreallyrule) March 11, 2024