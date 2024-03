Μαρία Χατζηστεφανή περιουσία: «Παραλίγο να χρεοκοπήσω, έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές»

Η επιχειρηματίας και dragon του Dragons’ Den, Μαρία Χατζηστεφανή, έδωσε συνέντευξη, εχθές (10/03), στην εκπομπή «I Love Σου Κου» με την Μπέτυ Μαγγίρα. Η ίδια μίλησε για την πορεία της καριέρας της, αλλά και τις δύσκολες στιγμές που πέρασε. Αρχικά, ανέφερε ότι: «Όταν ήμουν μικρή πήγαινα και αγόραζα όλα τα ξένα περιοδικά από το μοναδικό περίπτερο στη Μυτιλήνη που τα έφερνε. Ήξερα από μικρή ότι είμαι μια πολύ δυναμική γυναίκα. Ξεκίνησα να δουλεύω σε μια τράπεζα, αλλά ήμουν η χειρότερη υπάλληλος και απολύθηκα. Προκαλούσα την απόλυσή μου και κάποια στιγμή με απέλυσαν. Στεναχωρήθηκα, αλλά μετά κατάλαβα πως ήταν ότι καλύτερο μου είχε συμβεί».

Συνεχίζοντας, η Μαρία Χατζηστεφανή, παραδέχθηκε ότι: «Ξεκίνησα την εταιρεία μου χωρίς καμία επένδυση. Στη συνέχεια βρέθηκα να ζητάω επενδυτές, κανείς δεν πίστευε ότι έχω μια σοβαρή ιδέα. Αυτός που πίστεψε πιο πολύ σε μένα ήταν ο εαυτός μου. Υπήρχαν στιγμές που ήθελα να τα παρατήσω. Πριν μερικά χρόνια παραλίγο να χρεοκοπήσω. Έχω περάσει πολύ δύσκολες στιγμές».

Το ιστορικό της dragon

«Στην επαγγελματική μου πορεία έχω ακούσει περισσότερα “όχι” από “ναι”. Αυτό δε σταμάτησε, όμως, την προσπάθεια μου να κατακτώ τους στόχους μου. Πάντα βρισκόμουν σε εγρήγορση ώστε να βρω τρόπο το “όχι” να γίνει “ναι””», έχει παραθέσει η επιχειρηματίας. Γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ξεκίνησε την καριέρα της ως beauty editor σε ένα ελληνικό περιοδικό μόδας. Απόφοιτος της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών συνέχισε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο Columbia των ΗΠΑ και στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε σε τράπεζα επενδύσεων.

Το 1999 αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της ιδρύοντας της εταιρεία καλλυντικών «Rodial», έχοντας ως έμπνευση τη χειροποίητη κρέμα από χυμό ροδιού που χρησιμοποιούσε η γιαγιά της και ως κίνητρο το κενό που εντόπισε στην αγορά στοχευμένων καλλυντικών προϊόντων. Η κ. Χατζηστεφανή έκανε το ντεμπούτο της και ως συγγραφέας το 2017 με το best seller βιβλίο της, «How To Be An Overnight Success» και συνέχισε με 2 ακόμα τίτλους το «How To Make It Happen» και «How To Live Your Best Life». Το 2018, ήταν στην κριτική επιτροπή του British Fashion Council / Vogue Fashion Fund ενώ εμφανίστηκε και στην επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή Project Runway ως guest μέντορας. Με followers που αγγίζουν το 1 εκατομμύριο στους δύο λογαριασμούς της στο Instagram, η Μαρία Χατζηστεφανή είναι κάτι παραπάνω από μία διεθνώς επιτυχημένη επιχειρηματίας, και συγγραφέας. Είναι το απόλυτο success story της ψηφιακής εποχής.