Iράν: Δύο νεαρές γυναίκες συνελήφθησαν επειδή χόρεψαν δημοσίως – Δείτε βίντεο

Δύο νεαρές γυναίκες συνελήφθησαν στο Ιράν, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο, στο οποίο χορεύουν για να γιορτάσουν την άφιξη του περσικού Νέου Έτους, μετέδωσε σήμερα ένα ιρανικό μέσο ενημέρωσης. Το βίντεο με τις δύο γυναίκες να λικνίζονται κοντά στην πλατεία Τατζρίς, μια πολυσύχναστη περιοχή στο βόρειο τμήμα της Τεχεράνης, έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες. «Ο εισαγγελέας της Τεχεράνης διέταξε τη σύλληψη των δύο γυναικών που παραβίασαν τους κοινωνικούς κανόνες χορεύοντας στην Τατζρίς», μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Οι δύο νεαρές γυναίκες είχαν μεταμφιεστεί στον Χατζί Φιρούζ, έναν φανταστικό χαρακτήρα ντυμένο στα κόκκινα, ο οποίος ανακοινώνει, χορεύοντας και τραγουδώντας, την άφιξη του Νορούζ, του ιρανικού Νέου Έτους, το οποίο φέτος ξεκινά την 20η Μαρτίου. Ο ισλαμικός νόμος που βρίσκεται σε ισχύ στο Ιράν απαγορεύει τον χορό μεταξύ ζευγαριών γυναικών-ανδρών ή μονάχα γυναικών δημοσίως.

Πολυάριθμα βίντεο γυναικών να χορεύουν σε δημόσιους χώρους, ιδίως στο μετρό, έχουν γίνει viral στο Ιράν τους τελευταίους μήνες, μετά το κίνημα διαμαρτυρίας που συγκλόνισε τη χώρα στα τέλη του 2022 έπειτα από τον θάνατο της Μαχσά Αμινί, μιας γυναίκας 22 ετών, που συνελήφθη από την αστυνομία ηθών για μη σεβασμό του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα που εφαρμόζεται στο Ιράν.

With Nowruz celebrations in Iran underway, women continue to resist the country’s strict hijab laws & dance freely – over a year & a half after the death of Mahsa Amini & the unprecedented ‘Women, Life, Freedom’ protests that followed. pic.twitter.com/vX6tOwb7XI

