Ρούπερτ Μέρντοχ γάμος: Γαμπρός για πέμπτη φορά!

Για πέμπτη φορά γαμπρός θα ντυθεί ο Ρούπερτ Μέρντοχ, ο οποίος σε λίγες ημέρες θα γιορτάσει τα 93α γενέθλιά του. Όπως μεταδίδoυν τα διεθνή ΜΜΕ, ο δισεκατομμυριούχος αρραβωνιάστηκε τη σύντροφό του Ελένα Ζούκοβα, 67 ετών, όπως έγινε γνωστό χθες Πέμπτη. Εκπρόσωπος του μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης ανακοίνωσε μάλιστα πως έχουν αρχίσει ήδη οι προετοιμασίες για τον γάμο που θα γίνει τον Ιούνιο στην έπαυλη του Μέρντοχ στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο Ρούπερτ Μέρντοχ έχει παντρευτεί τέσσερις φορές και έχει αποκτήσει έξι παιδιά. Toν περασμένο Σεπτέμβριο ανακοίνωσε την απόφασή του να συνταξιοδοτηθεί εν μέρει, βάζοντας τέλος σε μία εμβληματική πορεία επτά δεκαετίων. Ο μεγιστάνας των ΜΜΕ αποσύρθηκε από τα διοικητικά συμβούλια της Fox και της News Corporation, με τον 52χρονο γιο του Λάχλαν Μέρντοχ να αναλαμβάνει τα ηνία των επιχειρήσεων.

Την είδηση για τον αρραβώνα του Αυστραλού κροίσου με την διακεκριμένη μοριακή βιολόγο, η οποία εγκατέλειψε τη Ρωσία και ζει εδώ και τρεις δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετέδωσαν πρώτοι οι New York Times.

Οι φήμες για το νέο πρόσωπο στη ζωή του Μέρντοχ, μετά την πολύκροτη διάλυση του αρραβώνα του με την Αν Λέσλι Σμιθ (την οποία ο μεγιστάνας είχε χαρακτηρίσει «δώρο θεού»), εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τον Αύγουστο της περασμένης χρονιάς, με την 67χρονη Ζούκοβα να μπαίνει κατευθείαν στο μικροσκόπιο των ΜΜΕ, που δημοσίευσαν διάφορες λεπτομέρειες για τη ζωή της. Η γοητευτική συνταξιούχος επιστήμονας είναι η μητέρα της Ντάσα Ζούκοβα, της 43χρονης Αμερικανορωσίδας γκαλερίστα που είναι παντρεμένη με τον Σταύρο Νιάρχο από το 2020. Πρώην σύζυγος της Ντάσα Ζούκοβα, με τον οποίο απέκτησε και δύο παιδιά, είναι ο Ρομαν Αμπράμοβιτς. Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του το 2017, μετά από περίπου 10 χρόνια γάμου.

Η Ελένα Ζούκοβα εργαζόταν χρόνια ως μοριακή βιολόγος με ειδικότητα στον διαβήτη. Ζει στις ΗΠΑ εδώ και πάνω από 3 δεκαετίες αφού εγκατέλειψε τη Ρωσία το 1991 με την κόρη της. Με τον Ρούπερτ Μέρντοχ έγιναν ζευγάρι το περασμένο καλοκαίρι, αφού τους σύστησε η πρώην σύζυγος του μεγιστάνα Γουέντι Ντενγκ, σύμφωνα με άτομα του περιβάλλοντός της. Η δις διαζευγμένη 66χρονη εργαζόταν σε ερευνητική μονάδα του πανεπιστημίου UCLA πριν βγει στη σύνταξη. Πηγές της Daily Mail αναφέρουν ότι της αρέσει πολύ να περνάει χρόνο με τα εγγόνια της.

Rupert Murdoch, 92, is engaged once more. This time it is to Elena Zhukova, 67, a retired molecular biologist whom he started dating in the summer. https://t.co/vvqOhH6fhq

— The New York Times (@nytimes) March 7, 2024