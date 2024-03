Μητσοτάκης Ουκρανία – Οδησσός: «Εντυπωσιακή η αφωνία της αντιπολίτευσης»

Ως εξαιρετικά σημαντική αποτιμά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ουκρανία το πρωθυπουργικό επιτελείο. Ο κ. Μητσοτάκης, από το βήμα του ΕΛΚ, θα εκπέμψει το μήνυμα ότι «όλοι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να έρθουν στην Ουκρανία. Διότι είναι άλλο να βλέπει κανείς, να ακούει την περιγραφή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από τον πρόεδρο Ζελένσκι, και είναι τελείως διαφορετικό να βιώνει κανείς την εμπειρία του πολέμου από πρώτο χέρι». Η χθεσινή επίθεση στην Οδησσό προκάλεσε σωρεία αντιδράσεων. Στο θέμα αναφέρθηκαν όλα τα μεγάλα διεθνή ΜΜΕ, καθώς και στην καταδίκη της Ευρώπης και των ΗΠΑ. Δεν συνέβη ωστόσο το ίδιο και με τα κόμματα στην Ελλάδα, που δεν καταδίκασαν την επίθεση στην Οδησσό την ώρα που στην πόλη βρισκόταν ο πρόεδρος της χώρας αλλά και ένας Δυτικός ηγέτης.

Κυβερνητικά στελέχη σχολίαζαν ότι είναι εντυπωσιακή η αφωνία των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τα όσα συνέβησαν χθες στην Οδησσό, αναφέροντας ότι ο Κ. Μητσοτάκης δεν είναι μόνο πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός στην Ελλάδα, αλλά και ηγέτης της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Σημείωναν δε ότι από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν αναμενόμενο να μην υπάρξει κάποιο σχόλιο, ενώ διερωτούνταν για την αφωνία από το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έβγαλε ανακοίνωση. Μόνο η εκπρόσωπος του κόμματος Βούλα Κεχαγιά, μιλώντας στο ΕΡΑ, έκανε λόγο για «απαράδεκτη» ενέργεια, ενώ από το ΠΑΣΟΚ, μόνο ο ευρωβουλευτής Νίκος Παπανδρέου έσπευσε να καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα.

Τη ρωσική επίθεση στην Οδησσό καταδίκασαν σύσσωμοι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Καταδικάζω έντονα την αποτρόπαια επίθεση της Ρωσίας στην Οδησσό κατά την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Κυριάκου Μητσοτάκη» αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Υπογραμμίζει ότι «κανείς δεν πτοείται από αυτή τη νέα απόπειρα τρομοκρατίας: σίγουρα ούτε οι δύο ηγέτες στο έδαφος, ούτε ο γενναίος λαός της Ουκρανίας». «Περισσότερο από ποτέ, στεκόμαστε στο πλευρό της Ουκρανίας», καταλήγει η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

I strongly condemn the vile attack on Odesa by Russia during @ZelenskyyUa and @kmitsotakis‘s visit.

No one is intimidated by this new attempt at terror – certainly not the two leaders on the ground nor the brave people of Ukraine.

More than ever, we stand by Ukraine.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 6, 2024