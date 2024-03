Γάζα μακελειό: Επιμένει για “ποδοπάτημα” το Ισραήλ

Ο στρατός του Ισραήλ ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό που σημειώθηκε στην πόλη της Γάζας την Πέμπτη, όταν δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στα φορτηγά που μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια, και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι έχασαν τη ζωή τους από ποδοπάτημα. «Ο IDF ολοκλήρωσε την προκαταρκτική έρευνα του ατυχούς περιστατικού κατά το οποίο άμαχοι στη Γάζα ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και τραυματίστηκαν καθώς έτρεξαν προς το κομβόι με την ανθρωπιστική βοήθεια», δήλωσε ο αντιναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού.

🔴 IDF released aerial footage showing how a Palestinian crowd in northern #Gaza attacked the trucks bringing humanitarian aid and as a result, dozens died from overcrowding, and trampling https://t.co/QpKPkwydr0 pic.twitter.com/VTQbHjvj2h

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) February 29, 2024