Μπαγκλαντές φωτιά νεκροί: Δεκάδες θύματα από πυρκαγιά

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 20 νοσηλεύονται με εγκαύματα σε κρίσιμη κατάσταση, από την πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης 29 Φεβρουαρίου σε πολυώροφο εμπορικό κέντρο της πρωτεύουσας του Μπανγκλαντές ανακοίνωσε ο υπουργός υγείας της χώρας Σαμάντα Λαλ Σεν.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης , η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εστιατόριο του εμπορικού κέντρου και εξαπλώθηκε στους άλλους ορόφους. Δύο ώρες μετά οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά και διέσωσαν 75 ανθρώπους με γερανό, οι οποίοι είχαν ανέβει στην ταράτσα για να σωθούν. Ένας από τους διασωθέντες, ο Μοχάμαντ Αλτάφ, δήλωσε πως κατάφερε να γλιτώσει την τελευταία στιγμή από την πυρκαγιά, εξαιτίας της οποίας έχασαν τη ζωή τους δύο συνάδελφοί του. «Πήγα στην κουζίνα, έσπασα ένα παράθυρο και πήδηξα έξω, για να σωθώ», διηγήθηκε στους δημοσιογράφους. Πρόσθεσε ότι ένας ταμίας και ένας σερβιτόρος, που καλούσαν τους πελάτες να φύγουν λίγη ώρα αφότου ξέσπασε η πυρκαγιά, πέθαναν. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς βρίσκεται σε εξέλιξη.

