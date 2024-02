Μητσοτάκης για τα δύο χρόνια πολέμου στην Ουκρανία: Ο γενναίος ουκρανικός λαός συνεχίζει να αγωνίζεται

Ο ανθρώπινος απολογισμός δύο ετών ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία ανέρχεται σε εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, σύμφωνα με τα ρωσικά και τα ουκρανικά στοιχεία, όμως οι ακριβείς αριθμοί παραμένουν άγνωστοι.

Today marks two years of war in Europe. The brave Ukrainian people continue to fight to defend their freedom and our common values in the European family. We will stand by them for as long as it takes.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 24, 2024