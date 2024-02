Ελλάδα – Τσεχία: Ντεμπούτο με την Εθνική έκανε ο Σπανούλης

Χθες (23/2) η Ελλάδα φιλοξένησε την Τσεχία για το πρώτο παιχνίδι των προκριματικών για το EuroBasket 2025 στο ΣΕΦ. Ντεμπούτο με την Εθνική Ελλάδος έκανε ο Βασίλης Σπανούλης, αλλά και την πρώτη του νίκη με σκορ 72-64.

Να σημειωθεί ότι, ο Ντίνος Μήτογλου είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στη νίκη της Ελλάδας. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR σημείωσε 22 πόντους (6/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/10 βολές), όντας πρώτος σκόρερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη και κάνοντας προσωπικό ρεκόρ. Για να φτάσει δε στους 22 πόντους έβαλε ένα ζευγάρι βολών στα 4″ πριν το φινάλε. Η προηγούμενη καλύτερη επίδοσή του ήταν οι 21 πόντοι που είχε σημειώσει απέναντι στο Ισραήλ στις 28 Ιουνίου του 2018.

Σε ρηχά νερά έμειναν οι δύο ομάδες στην πρώτη περίοδο του αγώνα, με τους Τσέχους να παίρνουν ένα μικρό προβάδισμα (12-15, 10′). Η αστοχία της Ελλάδας πίσω από τα 6μ75 (0/9 τρίποντα) ήταν αρκετά εμφανής, όπως και η έλλειψη ενός παίκτη-σημείου αναφοράς στην επίθεση. Από την άλλη, ήταν αρκετά καλή η εικόνα στην άμυνα.

Προϊόντος του χρόνου ο Ντίνος Μήτογλου άρχισε να γίνεται βαρόμετρο. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR έκλεισε το πρώτο μέρος με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ πολύ σημαντικές βοήθειες προσέφερε και ο Κώστας Παπανικολάου. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού είχε άλλους 9 πόντους, μαζί με 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Κάπως έτσι, η επίσημη αγαπημένη πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα βραχείας κεφαλής (32-31, 20′).

Η Τσεχία βρήκε ένα καλό διάστημα στο ξεκίνημα του 2ο μέρους για να προηγηθεί με 7 πόντους (33-40), όμως η Ελλάδα απάντησε με σερί 8-0 για το προσπέρασμα (41-40, 24’20”). Μέχρι το 29′ η γαλανόλευκη μπόρεσε να πάρει αέρα 5 πόντων (53-48), όμως ο Τόμας Σατοράνσκι έκλεψε και κάρφωσε για το 53-50 (30′).

Η γαλανόλευκη είχε αρχίσει να βρίσκει τα πατήματα της και μετά από ένα τρίποντο του Τόμας Γουόκαπ έφτασε στο +9 (61-52) στο 34’20”, ενώ 3’24” πριν το φινάλε βρέθηκε για πρώτη φορά σε διψήφιο προβάδισμα (67-56) έπειτα από λέι-απ του Κώστα Παπανικολάου.

Mitoglou, Walkup & Papanikolaou combine for 54 PTS as Spanoulis marks @HellenicBF debut with a win in front of a sold-out crowd! 🇬🇷#EuroBasket x #MakeYourMark pic.twitter.com/B01sQNJdQ5

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) February 23, 2024