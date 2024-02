POS: Έναρξη επιδοτήσεων και ΑΑΔΕ

Σήμερα Τετάρτη 21/02/2024, ξεκινάει η συνάντηση Χατζηδάκη με τους εκπροσώπους των Τραπεζών και με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας αναμένεται να ζητήσει βοήθεια από τον τραπεζικό τομέα για την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των 400.000 ταμειακών μηχανών με τα POS μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2024. Ο Γιώργος Πιτσιλής, επικεφαλής της ΑΑΔΕ, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές, καθώς στέλνει και ενημερωτική e-mail. Τις επόμενες μέρες επρόκειτο να ανοίξει ο τέταρτος κύκλος για το πρόγραμμα “Ψηφιακές Συναλλαγές” για επιδότηση μέσω voucher μέρους του κόστους αγοράς και διασύνδεσης των POS, επιπλέον, τα συγκεκριμένα voucher θα είναι της τάξης των 450 ευρώ, και θα έχουν αναδρομική ισχύ. Καθημερινά, αιτήματα δέχεται το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών από τους φορείς της αγοράς για παράταση της προθεσμίας στη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με τα POS. Το οικονομικό επιτελείο διαβεβαιώνει πως δεν πρόκειται να αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του έργου της διασύνδεσης ταμειακών με τα POS, διότι αποτελεί προαπαιτούμενο για την εκταμίευση από το ταμείο Ανάκαμψης. Άλλωστε τα πρόστιμα για τους παραβάτες, σύμφωνα μα διάταξη της Βουλής αυξήθηκαν στα 10.000-20.000 ευρώ για υπόχρεους σε διασύνδεση με απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, ενώ για παρόχους σε 200.000-300.000 ευρώ.

Η ΑΑΔΕ με αφορμή τα ερωτήματα που τέθηκαν δίνει διευκρινίσεις

Την ίδια στιγμή με αφορμή τα ερωτήματα για τη διασύνδεση των POS με τα ταμειακά συστήματα η ΑΑΔΕ διευκρινίζει τα εξής παρακάτω:

Τα υφιστάμενα POS θα πρέπει να αναβαθμιστούν, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διασύνδεσής τους. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs). Οι επιχειρήσεις ενημερώνονται για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης μέσω της εφαρμογής του μητρώου μέσων πληρωμών. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει τους χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για τη δυνατότητα αναβάθμισης κάθε Μέσου Πληρωμών που διαθέτουν. Η ενημέρωση συντελείται με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στη θυρίδα τους (Τα Μηνύματά μου) στην ψηφιακή πύλη «myAADE», καθώς και με την αναγραφή ένδειξης «Προς Αναβάθμιση» στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών. Στο τελευταίο στάδιο της διασύνδεσης, αναβαθμίζονται τα Ταμειακά Συστήματα (εφόσον απαιτείται) και διασυνδέονται με τα POS, με ευθύνη της επιχείρησης που τα χρησιμοποιεί. Η ΑΑΔΕ ενημερώνει κάθε Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του συνόλου των POS που διαθέτουν με email, με ειδοποίηση στην εφαρμογή «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE και με ένδειξη στα «Στοιχεία Μέσων Πληρωμών (EFT/POS)» στην εφαρμογή «Στοιχεία Επιχείρησης». Για τη διασύνδεση οι επαγγελματίες θα πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα:

Προβολή στοιχείων POS. Τα στοιχεία των POS που έχουν υποβληθεί από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs), είναι διαθέσιμα στις επιχειρήσεις στην ψηφιακή πύλη myAADE / Μητρώο & Επικοινωνία / Μητρώο POS

Υποβολή δήλωσης διαφωνίας. Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν POS υποβάλλουν Δήλωση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που διαφωνούν με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Μητρώο Μέσων Πληρωμών

Αναβάθμιση POS. Η αναβάθμιση των ενεργών POS πραγματοποιείται απομακρυσμένα με ευθύνη των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSPs)

Ειδοποίηση αναβάθμισης. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν ειδοποίηση με αποστολή email για την αναβάθμιση των POS που διαθέτουν

Διασύνδεση POS – Ταμειακού Συστήματος. Εντός 30 ημερών από την ειδοποίηση και το αργότερο έως τις 29/2/2024, ο τεχνικός ΦΗΜ διασυνδέει επιτόπια το POS με την Ταμειακή μηχανή και ολοκληρώνει τη διαδικασία.

Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση των παραστατικών σας είτε μέσω των διαθέσιμων πιστοποιημένων ταμειακών μηχανών (ΦΗΜ-OCR), είτε μέσω άυλων ταμειακών μηχανών από πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης (VCR). Οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) και οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) διαθέτουν μοντέλα POS, για τα οποία έχουν υποβάλει Δήλωση Συμμόρφωσης για την διασύνδεση με τα Ταμειακά Συστήματα. Τέλος, οι διαθέσιμες All in One λύσεις έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν ως POS και ως Ταμειακό Σύστημα και είναι συμβατές με τις απαιτήσεις της διασύνδεσης POS – Ταμειακών Συστημάτων.