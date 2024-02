8χρονος σκάκι Ελβετία: Ο μικρός Άσουαθ κατάφερε το απίστευτο

Tο προηγούμενο ρεκόρ κρατούσε από τον περασμένο μήνα ο Λεονίντ Ιβάνοβιτς από τη Σερβία, ο οποίος νίκησε στο σκάκι τον 59χρονο Βούλγαρο Μίλκο Πόπτσεφ κι έγινε ο πρώτος οκτάχρονος που κέρδισε ποτέ σε κλασική παρτίδα έναν γκραντ μετρ. Μόνον που ο Ιβάνοβιτς είναι κατά πέντε μήνες μεγαλύτερος του Καουσίκ.

Ashwath Kaushik is the YOUNGEST-EVER player to beat a GM in classical chess 👏🤯 pic.twitter.com/2ejHYX2a5K

Ο νέος κάτοχος του σχετικού ρεκόρ γεννήθηκε στην Ινδία και ζει με την οικογένειά του στη Σιγκαπούρη. Όπως ανέφερε ο περήφανος πατέρας του στην πλατφόρμα X, ο Ασουάθ Καουσίκ ξεκίνησε να παίζει σκάκι στο Διαδίκτυο στην ηλικία τεσσάρων ετών και μυήθηκε στα μυστικά του από τους παππούδες του. Το 2022 σε ηλικία τότε έξι ετών ο Ασουάθ αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο «γρήγορο σκάκι» (όπου δίνεται στους παίκτες λιγότερος χρόνος για να ελέγξουν τις κινήσεις τους από ό,τι επιτρέπουν οι συνήθεις έλεγχοι χρόνου τουρνουά) στην κατηγορία των κάτω των οκτώ ετών σκακιστών. «Μέχρι τότε δεν γνωρίζαμε πώς θα τα πήγαινε στη διεθνή σκηνή», είπε ο πατέρας του. Την περασμένη χρονιά ο Ασουάθ Καουσίκ κατάφερε κι άλλες επιτυχίες μεταξύ των οποίων και δύο ισοπαλίες με αντιπάλους γκραντ μετρ.

Singaporean young talent Ashwath Kaushik today beat Grandmaster Jacek Stopa in a classical game at the Burgdorfer Stadthaus-Open 2024. He is standing well at 4/4 and will have a challenging rest of the tournament.

At the age of 8 years, 6 months and 11 days, is this a record?…

— Kevin Goh Wei Ming (@kevingohwm) February 18, 2024