Ίαν ΜακΚέλεν σχέση: Χώρισε με τον σύντροφό του μετά από έναν χρόνο

Ο σερ Ίαν ΜακΚέλεν χώρισε με τον σύντροφό του, Όσκαρ Κόνλον Μόρεϊ, μετά από έναν χρόνο σχέσης. Αν και οι φήμες ήθελαν το ζευγάρι να αρραβωνιάζεται σύντομα, τελικά η σχέση τους πήρε άλλη τροπή, σύμφωνα με τη DailyMail. Ο 84χρονος σταρ που υποδυόταν τον «Γκάνταλφ» στον «Άρχοντα των Διαχτυλιδιών» δεν έχει αποκαλύψει την αιτία πίσω από τον χωρισμό του με την «αγάπη της ζωής του», όπως έλεγε τον Όσκαρ.

Από την άλλη μεριά, δεν φαίνεται να είναι ο πρώην σύντροφός του εκείνος που αποφάσισε να δώσουν τέλος στον δεσμό τους, αφού όπως αποκαλύπτει πηγή από το περιβάλλον του ηθοποιού, εκείνος είναι που δεν ψάχνει κάτι σοβαρό.

«Ο Όσκαρ έλεγε στους φίλους και την οικογένειά του τα μεγάλα σχέδιά του με τον ΜακΚέλεν. Είπε μάλιστα, ότι πιστεύει ότι θα αρραβωνιαστούν. Ο ΜακΚέλεν δεν έχει αγόρι εδώ και 20 χρόνια. Δεν είναι παντρεμένος. Δεν θέλει έναν άντρα να μένει στο σπίτι του. Απολαμβάνει να έχει κάποιον όταν είναι σε περιοδεία», είπε πηγή από το περιβάλλον του.

