Μπάγερν Μονάχου: Ο Τούχελ προς την έξοδο

Τα αποτελέσματα αλλά και η γενική εικόνα της Μπάγερν Μοναχου με τον Τούχελ δεν είναι ιδανικά. Παρέλαβε μια ομάδα που είχε ορισμένες αδυναμίες και δυσκολευόταν να μπει σε σύγκριση με την πολεμική “μηχανή” του Φλικ, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν βρισκόταν στο σημερινό επίπεδο.

Ενδεικτικό της αρνητικής πορείας είναι πως οι Βαυαροί σε 43 παιχνίδια με τον Τούχελ στο πάγκο έχουν ηττηθεί 10 φορές, ενώ αντίθετα, με τον Νάγκελσμαν στην θέση του τεχνικού χρειάστηκαν 84 παιχνίδια για τις αντίστοιχες ήττες. Όπως είναι φυσικό, οι διοίκηση δεν έχει μείνει ευχαριστημένη και, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, το καλοκαίρι θα ετοιμάζεται να προβεί σε αρκετές αλλαγές.

Ο Τσάβι Αλόνσο φαίνεται πως θα είναι στη λίστα, μιας και οι επιδόσεις του με την Λεβερκούζεν εντυπωσιάζουν και αυτό το γνωρίζουν οι Βαυαροί από πρώτο χέρι. Πάντως ένας ενδεχόμενος αποκλεισμός από την Λάτσιο, σε συνδυασμό με ήττες από το πρωτάθλημα μπορεί να προκαλέσει την ανάγκη για αλλαγές κατά την διάρκεια της σεζόν.

Ο Ισπανός κόουτς βέβαια δεν θα είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Θα υπάρξει αναμφίβολα ανταγωνισμός από την Premier League, με την Λίβερπουλ να φέρεται πως είναι το φαβορί για την θέση του Κλοπ.

🔴 Jurgen Klopp: “Xabi Alonso is doing an incredible job”.

“Even if you would have asked me eight weeks ago about Xabi Alonso, I would have gone: oh my God!”.

“The next generation is already there and I would say Xabi Alonso is standout in that department”

“He’s exceptional”. pic.twitter.com/OJik0y5kNr

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2024