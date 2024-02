Μητσοτάκης: Ο Ναβάλνι αγωνίστηκε για τη δημοκρατία

Τον θάνατο του Ρώσου ηγέτη της αντιπολίτευσης σχολίασε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας πως «ο Αλεξέι Ναβάλνι αγωνίστηκε σθεναρά για τη δημοκρατία και στάθηκε απέναντι σε ένα βίαιο, αυταρχικό καθεστώς».

Alexei Navalny fought fiercely for democracy and stood up to a brutal, authoritarian regime. A regime that made sure Navalny paid for his bravery first with his freedom, and now with his life. Our thoughts are with his family. His courage will not be forgotten.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 16, 2024