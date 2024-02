Μητσοτάκης Μόναχο: Τον χειροκρότησαν για τα ομόφυλα ζευγάρια στη διάσκεψη

Συγχαρητήρια για το νομοσχέδιο που αφορά τον γάμο των ομοφύλων δέχθηκε το πρωί της Παρασκευής ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη της συζήτησης στο στρογγυλό τραπέζι και την ανοιχτή συζήτηση με θέμα ‘’Currency for Change: World Politics on a Budget‘’ στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου. Οι παριστάμενοι χειροκρότησαν τον πρωθυπουργό για την ψήφιση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια με τον ίδιο να κάνει λόγο για ένα σημαντικό βήμα για τη χώρα. «Αποτελεί απόφαση ορόσημο για τη χώρα, είμαι υπερήφανος που εισηγήθηκα το νομοσχέδιο ως επικεφαλής της κεντροδεξιάς» είπε ο χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Τουρκία σε σχέση με τις αμυντικές δαπάνες λέγοντας ότι «αντιμετωπίζουμε έναν επιθετικό γείτονα στα ανατολικά μας, πάντοτε αισθανόμαστε ότι πρέπει να δαπανούμε περισσότερα για να αποφύγουμε προκλήσεις».

«Θέλουμε να έχουμε καλύτερες σχέσεις με την Τουρκία. Αυτό μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερης κλίμακας συνεννόηση για να σκεφτούμε ακροθιγώς και το τονίζω αυτό, το πώς κατανέμουμε πόρους για την αμυντική βιομηχανία μας» συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός. Όπως είπε «ο κίνδυνος να είσαι αφελής μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια επισφαλή θέση. Όλοι επιθυμούμε την ειρήνη αλλά υπάρχει και αυτή η φράση “αν θες ειρήνη να ετοιμάζεσαι για πόλεμο” και η νοοτροπια στην Ευρώπη τώρα μοιάζει με αυτό το ρητό καθώς δεν μπορεί να αγνοήσει κανείς το τραύμα του πολέμου στην Ευρώπη. Αυτό δεν μπορούσε κανείς να το φανταστεί στη δικιά μας γενιά που μεγάλωσε μετά την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και αυτό είναι ένα σοκ που μας έχει ξυπνήσει άσχημα» πρόσθεσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης αφού υπενθύμισε, επίσης, ότι «ακόμα και σε χαλεπούς περιόδους δίναμε το 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες» σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει καταφέρει να πετύχει να δίνει περισσότερα χρήματα για την άμυνα μειώνοντας το χρέος γιατί η οικονομία πηγαίνει καλύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης» «Η οικονομική ανάπτυξη είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία της Ελλάδας, της Γερμανίας και όλων των χωρών της ΕΕ» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός. Αντιμετωπίζουμε γεωπολιτικές προκλήσεις που άλλες χώρες δεν αντιμετωπίζουν, τόνισε, ακόμα, κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός και επισήμανε ότι «ευρωπαϊκή άμυνα σημαίνει προτεραιοποίηση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας που τώρα είναι κατακερματισμένη. Για παράδειγμα για αγορά φρεγάτας δεχόμαστε πέντε- έξι διαφορετικές προσφορές κι αυτό δεν έχει νόημα».

Η συζήτηση διεξάγεται στο πλαίσιο της 60ής Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) που πραγματοποιείται από σήμερα έως και την Κυριακή στην βαυαρική πρωτεύουσα και στην οποία θα λάβουν μέρος περισσότεροι από 50 ηγέτες, 60 υπουργοί Εξωτερικών και ‘Αμυνας, επικεφαλής διεθνών οργανισμών και εκατοντάδες εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κλάδου της ασφάλειας. Μεταξύ των αξιωματούχων που συμμετέχουν στη διάσκεψη στο Μόναχο είναι η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις και ο υπουργός Εξωτερικών ‘Αντονι Μπλίνκεν, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ και ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες. Στο περιθώριο της Διάσκεψης έχει προγραμματιστεί ακόμη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7). Στην ατζέντα της 60ής MSC θα βρεθούν η Ουκρανία, η Μέση Ανατολή, το μεταναστευτικό, η κλιματική αλλαγή, αλλά και ο ρόλος της Ευρώπης στα θέματα ασφάλειας και άμυνας.

