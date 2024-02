Γάμος ομόφυλων ζευγαριών Ελλάδα: Έπαινοι από τον Ντέιβιντ Κάμερον

Ως ιστορική στιγμή για μια χριστιανική ορθόδοξη χώρα χαρακτηρίζεται από τον βρετανικό τύπο η ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Υπενθυμίζεται ότι ο σχετικός νόμος στο Ηνωμένο Βασίλειο ψηφίστηκε επί πρωθυπουργίας του Ντέιβιντ Κάμερον, τον Ιούλιο του 2013 και είναι σε ισχύ για πάνω από μια δεκαετία.

I warmly welcome Greece’s decision to allow equal marriage and recognise same-sex families.

Having proudly championed same-sex marriage in the UK, which has seen thousands of couples able to take their vows in the UK, I know this is fantastic news for people in Greece.

— David Cameron (@David_Cameron) February 15, 2024