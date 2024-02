Κέλβιν Κίπτουμ τροχαίο: Νεκρός ο 24χρονος μαραθωνοδρόμος

Σοκαρισμένη είναι η αθλητική κοινότητα, από τον θάνατο του Κέλβιν Κίπτουμ, τον κάτοχο του παγκοσμίου ρεκόρ μαραθωνίου, που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, μαζί με τον προπονητή του χθες, Κυριακή. Ο 24χρονος, ο οποίος κέρδισε τον μαραθώνιο του Λονδίνου τον Απρίλιο, προτού καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ στο Σικάγο τον Οκτώβριο, σύμφωνα με την αστυνομία έχασε τον έλεγχο του οχήματός του ενώ οδηγούσε στο Καπταγκάτ, στη νοτιοδυτική Κένυα, στις 11 το βράδυ τοπική ώρα. Ο προπονητής του, Ζερβέ Χακιζιμάνα, έχασε επίσης τη ζωή του στο δυστύχημα, ενώ ένα τρίτο άτομο φέρεται να έχει μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

My deepest condolences to his loved ones, friends, and the entire athletics fraternity. Our nation grieves the profound loss of a true hero. 2/2

