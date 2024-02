Εργαζόμενος πρέπει να πληρώσει 25 εκατομμύρια μετά από βιντεοκλήση με τον «διευθυντή» του

Ένας υπάλληλος πολυεθνικής στο Χονγκ Κονγκ εξαπατήθηκε σε πληρωμή 25 εκατομμυρίων δολαρίων από δράστες που χρησιμοποίησαν τεχνολογία AI για να δημιουργήσουν ψηφιακό σωσία του προϊσταμένου του, και να τον πείσουν να «αποχωριστεί» το ποσό. Σύμφωνα με το CNN, οι απατεώνες χρησιμοποίησαν τεχνολογία deepfake στη διάρκεια βίντεο-κλήσης, για να υποδυθούν τον οικονομικό διευθυντή της εταιρείας με έδρα τη Βρετανία. Ο άτυχος εργαζόμενος πίστευε ότι βρισκόταν στην κλήση με άλλα μέλη του προσωπικού, όλα τους ψεύτικες ψηφιακές αναπαραστάσεις. «Στην τηλεδιάσκεψη, όπου συμμετείχαν πολλά πρόσωπα, αποδεικνύεται ότι όλοι όσοι είδε ήταν ψεύτικοι» είπε ο ανώτερος επιθεωρητής, Chan Shun-Ching, σε τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Chan δήλωσε ότι ο εργαζόμενος είχε γίνει καχύποπτος αφού έλαβε ένα e-mail από τον «οικονομικό διευθυντή» της εταιρείας με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο. Αρχικά, ο εργαζόμενος υποψιάστηκε ότι επρόκειτο για email ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing), καθώς μιλούσε για την ανάγκη διεξαγωγής μυστικής συναλλαγής. Ωστόσο, ο εργαζόμενος άφησε κατά μέρος τις πρώτες αμφιβολίες του μετά τη βιντεοκλήση, επειδή οι άλλοι παρευρισκόμενοι έμοιαζαν και μιλούσαν ακριβώς όπως οι συνάδελφοι που αναγνώριζε, κατά τον επιθεωρητή. Πιστεύοντας ότι όλοι οι άλλοι στην κλήση ήταν πραγματικά άτομα, ο εργαζόμενος υπέκυψε στις απαιτήσεις και συμφώνησε να καταβάλει συνολικά 200 εκατομμύρια δολάρια Χονγκ Κονγκ -περίπου 25,6 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Finance worker pays out $25 million after video call with deepfake ‘chief financial officer’ pic.twitter.com/J844Na4HCH

— Kristen Ruby (@sparklingruby) February 4, 2024