Αν Χάθαγουεϊ: «Κράξιμο» στο Twitter για τη Χολιγουντιανή σταρ

Αντιδράσεις από χρήστες του Χ (πρώην Twitter) έχει προκαλέσει ένα βίντεο με την Αν Χάθαγουεϊ, στο οποίο η ηθοποιός καταγράφεται να αλληλεπιδρά με θαυμαστές της που της ζητούν ένα αυτόγραφο και να φωτογραφηθούν μαζί της. Όπως αναφέρει η Page Six, το εν λόγω βίντεο που τα τελευταία 24ωρα έχει επανέλθει στην επικαιρότητα, είχε αναρτηθεί αρχικά στο Χ το 2022, και σε αυτό καταγράφεται η διάσημη ηθοποιός ενώ περπατάει προς το αυτοκίνητό της, μετά από μία επίδειξη μόδας που είχε παρακολουθήσει στην Ιταλία. Στο σημείο, έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί θαυμαστές της, οι οποίοι της ζητούν ένα αυτόγραφο και να φωτογραφηθούν μαζί της, με την αντίδρασή της να διχάζει τους fans της.

Do you think Anne Hathaway is being polite or impolite to her fans in this video? pic.twitter.com/ebOznRB8pu

— Oli London (@OliLondonTV) January 31, 2024