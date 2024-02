Γκρέτα Τούνμπεργκ δίκη: Κατηγορούμενη για διατάραξη της δημόσιας τάξης η 21χρονη

Η ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ παρουσιάστηκε ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου κατηγορούμενη για διατάραξη της δημόσιας τάξης, ύστερα από διαμαρτυρία της τον Οκτώβριο έξω από ξενοδοχείο στην βρετανική πρωτεύουσα όπου διεξαγόταν διάσκεψη για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η 21χρονη Σουηδή δεν έκανε δήλωση κατά την άφιξή της γύρω στις 09:15 στο δικαστήριο του Ουέστμινστερ στο κέντρο του Λονδίνου για τη δίκη της, η οποία αναμένεται να διαρκέσει δύο ημέρες. Μπροστά στο δικαστήριο ακτιβιστές για το κλίμα εξέφρασαν την υποστήριξή τους στη διεθνώς γνωστή ακτιβίστρια για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

«Όταν ο κόσμος που γνωρίζουμε δέχεται επίθεση, τι κάνουμε; Οφείλουμε να αγωνιστούμε», φώναζαν, κρατώντας κίτρινο πανό στο οποίο αναγραφόταν: «ο αγώνας για το κλίμα δεν είναι έγκλημα». Η Γκρέτα Τούνμπεργκ δήλωσε αθώα στην κατηγορία για διατάραξη της δημόσιας τάξης σε πρώτη ακροαματική διαδικασία τον Νοέμβριο, όπως και οι άλλοι τέσσερις ακτιβιστές που παρουσιάστηκαν μαζί της σήμερα στο δικαστήριο. Στην Τούνμπεργκ μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως και 2.500 στερλινών, δηλαδή σχεδόν 3.000 ευρώ, αν καταδικαστεί.

Climate activist Greta Thunberg arrives at a London court to face trial on a public order offense over a protest outside an oil and gas conference last year https://t.co/WdenI4hws1 pic.twitter.com/mK4fB3aHsU — Reuters (@Reuters) February 1, 2024

Το χρονικό των συλλήψεων

Συνολικά 26 ακτιβιστές είχαν συλληφθεί για διατάραξη της πρόσβασης στο Energy Intelligence Forum, διάσκεψη στην οποία μετείχαν τα στελέχη των βασικότερων εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου σε πολυτελές ξενοδοχείο της βρετανικής πρωτεύουσας στις 17 Οκτωβρίου του 2023. Εκείνη τη μέρα οι ακτιβιστές υποδέχθηκαν τους μετέχοντες φωνάζοντας «ντροπή σας» και κρατώντας πανό στα οποία αναγραφόταν «Σταματήστε το Ρόουζμπανκ», ή «το Ρόουζμπανκ θα σας σκοτώσει», αναφερόμενοι σε αμφιλεγόμενο κοίτασμα πετρελαίου στη Βόρεια Θάλασσα, την εκμετάλλευση του οποίου ενέκρινε το Λονδίνο τον Σεπτέμβριο.

«Πίσω από αυτές τις κλειστές πόρτες, πολιτικοί που δεν ορθώνουν το ανάστημά τους συνάπτουν συμφωνίες και συμβιβασμούς με τους λομπίστες του καταστροφικού τομέα των ορυκτών καυσίμων», είχε δηλώσει η Τούνμπεργκ σε δημοσιογράφους, προτού την βάλουν σε όχημα της αστυνομίας. Η νεαρή ακτιβίστρια διώκεται επειδή δεν συμμορφώθηκε με την σύσταση της αστυνομίας του Λονδίνου να μην αποκλείσουν οι διαδηλωτές τον δρόμο στον οποίο βρισκόταν το κτίριο όπου διεξαγόταν το φόρουμ. Αφού αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, πήρε ξανά την επομένη μέρος σε νέα διαδήλωση μπροστά από το πεντάστερο ξενοδοχείο του Λονδίνου στο οποίο διεξαγόταν το φόρουμ μαζί με εκατοντάδες άλλους ακτιβιστές.

Climate activist Greta Thunberg arrives at a London court to face trial on a public order offense over a protest outside an oil and gas conference last year https://t.co/WdenI4hws1 pic.twitter.com/mK4fB3aHsU — Reuters (@Reuters) February 1, 2024

«Αντιφατικά μηνύματα»

Στη Βρετανία, οι μεταστροφές της συντηρητικής κυβέρνησης όσον αφορά πολύ σημαντικά μέτρα του αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης έχουν προκαλέσει την οργή των ακτιβιστών, οι οποίοι έχουν καταθέσει πολλές προσφυγές στη δικαιοσύνη και πολλαπλασιάσει τις δράσεις τους τους τελευταίους μήνες, όπως το κίνημα «Just Stop Oil». Η κυβέρνηση αντέδρασε σκληραίνοντας τη νομοθεσία ώστε να τους επιβάλλονται αυστηρότερες ποινές και να αποτρέπονται να περνούν στη δράση. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ δηλώνει ότι η αναβολή για πέντε χρόνια ορισμένων από τα μέτρα αυτά, όπως η απαγόρευση της πώλησης νέων θερμικών οχημάτων και λεβήτων πετρελαίου, υγραερίου ή άνθρακα, δεν θα εμποδίσει τη Βρετανία να επιτύχει την ουδετερότητα άνθρακα το 2050.

Παρά τις επικρίσεις, η κυβέρνηση επέλεξε επίσης να χορηγήσει πληθώρα νέων αδειών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Βόρεια Θάλασσα, επικαλούμενη κυρίως την ενεργειακή ασφάλεια της Βρετανίας στον απόηχο του πολέμου στην Ουκρανία. Τη Δευτέρα, ανεξάρτητος οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με την παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση για την στρατηγική της για το κλίμα κάλεσε τη Βρετανία να δείξει «ακόμη μεγαλύτερη εθνική φιλοδοξία», εκφράζοντας ανησυχία ότι η χώρα μεταφέρει «αντιφατικά μηνύματα» τα οποία αμαυρώνουν τη διεθνή επιρροή της στο ζήτημα αυτό.

Οι «Παρασκευές για το Μέλλον»

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, η οποία έγινε διεθνώς γνωστή το 2018 όταν σε ηλικία 15 ετών απείχε κάθε Παρασκευή από το σχολείο και διαδήλωνε μπροστά από το κοινοβούλιο της Σουηδίας ζητώντας την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, στις λεγόμενες «Παρασκευές για το Μέλλον», μετέχει συχνά σε διαδηλώσεις ακτιβιστών για το κλίμα. Τον Οκτώβριο της επιβλήθηκε πρόστιμο για τον αποκλεισμό της γέφυρας του Μάλμε στην Σουηδία, μερικούς μήνες μετά την προσαγωγή της από την αστυνομία στη διάρκεια διαδήλωσης κατά της χρήσης άνθρακα στη Γερμανία. Το περασμένο σαββατοκύριακο, η ακτιβίστρια μετείχε στη νότια Αγγλία σε πορεία διαμαρτυρίας κατά της επέκτασης του αεροδρομίου του Φάρνμπορο, το οποίο χρησιμοποιείται κυρίως από ιδιωτικά τζετ.