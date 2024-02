Λιούις Χάμιλτον Φεράρι: Μεταγραφή σοκ!

H Ferrari ανακοίνωσε την απόκτηση του Lewis Hamilton προκαλώντας σαφέστατα αιφνιδιασμό και δίνοντας τη μεγαλύτερη είδηση στον κόσμο της F-1 τα τελευταία αρκετά χρόνια. Επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες που διακινούνταν από το πρωί η Mercedes ανακοίνωσε απόψε ότι χωρίζουν οι δρόμοι της με τον Lewis Hamilton στο τέλος της σεζόν. Και λίγα λεπτά μετά την επισημοποίηση του «διαζυγίου» η Ferrari ανακοίνωσε τον Lewis Hamilton. «Η Scuderia Ferrari είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως ο Lewis Hamilton θα είναι μέλος της ομάδας μας το 2025, με ένα πολυετές συμβόλαιο» ανέφερε.

Ετσι, οι φήμες για την μεγαλύτερη μεταγραφική «βόμβα» των τελευταίων ετών στη Formula 1 επιβεβαιώθηκαν και επισήμως βάζοντας τέλος σε ένα αιφνιδιαστικό θρίλερ λίγων ωρών. Η είδηση εμφανίστηκε ξαφνικά σήμερα το πρωί από ιταλικά μέσα και μεταδόθηκε ως επιβεβαιωμένη λίγο αργότερα από τα βρετανικά BBC και SkySports. Η Mercedes κάλεσε σε έκτακτη σύσκεψη όλους τους εργαζομένους στο εργοστάσιο στο Μπράκλεϊ σήμερα το μεσημέρι όπου και τους ανακοινώθηκε η αποχώρηση του Lewis Hamilton στο τέλος της σεζόν. Ο Toto Wolff ο οποίος ενημερώθηκε τηλεφωνικά χθες από τον Βρετανό οδηγό συμμετείχε στη σύσκεψη μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με το Skysports ήταν σοκαρισμένος και απόλυτα αιφνιδιασμένος.

Team Statement

Scuderia Ferrari is pleased to announce that Lewis Hamilton will be joining the team in 2025, on a multi-year contract. pic.twitter.com/moEMqUgzXH

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 1, 2024