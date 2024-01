Ράντονιτς – Ολυμπιακός: Οδεύει τελικά στη Μαγιόρκα ο Σέρβος εξτρέμ της Τορίνο

Προς La Liga μεριά οδεύει τελικά ο Νεμάνια Ράντονιτς. Ο Σέρβος εξτρέμ της Τορίνο «έπαιξε» ζεστά τα τελευταία 24ωρα με τον Ολυμπιακό ωστόσο όπως φαίνεται τελικά θα καταλήξει στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαγιόρκα. Σύμφωνα με τον έγκυρο στα μεταγραφικά, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 27χρονος αποφάσισε να μετακομίσει στη Μαγιόρκα και να δοκιμάσει την τύχη του στην Ισπανία, με τη υπόθεση του να έχει μπει στο τελικό στάδιο.

Η ισπανική ομάδα τα έχει βρει σε όλα με τους Ιταλούς και απομένουν μονάχα μερικές λεπτομέρειες για να ολοκληρωθεί το ζήτημα και να πάρει επίσημη μορφή. Ο Ολυμπιακός έδειξε ζεστό ενδιαφέρον για τον Ράντονιτς τις τελευταίες ημέρες ωστόσο ο ποδοσφαιριστής θέλησε να συνεχίσει την καριέρα του σε ένα από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφονται πλέον σε άλλες περιπτώσεις, λίγες ώρες πριν από την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου του Γενάρη.

🔴🇷🇸 Mallorca have agreed deal to sign Nemanja Radonjić from Torino, all set to be completed.

Exclusive story, confirmed. ⤵️🇪🇸 https://t.co/W04Ep3Gv7g

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2024