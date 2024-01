Κέιτ Μίντλετον εξιτήριο: Η ανακοίνωση του Παλατιού

Bγήκε σήμερα από το νοσοκομείο, μετά από 14 ημέρες, η Κέιτ Μίντλετον, την ώρα που οργιάζουν οι φήμες για την υγεία της. Πριν από περίπου δύο εβδομάδες το Παλάτι είχε ενημερώσει ότι η Κέιτ Μίντλετον υπεβλήθη σε χειρουργείο στην κοιλιά, αναφέροντας ότι θα χρειαστεί 14 ημέρες νοσηλείας και στη συνέχεια τρίμηνη ανάρρωση στο σπίτι της, χρόνοι που υποδηλώνουν ότι το πρόβλημα υγείας είναι σοβαρό και η εγχείρηση στην οποία υπεβλήθη βαριά.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Κένσινγκτον δήλωσε: «Η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέστρεψε στο σπίτι της στο Γουίνδσορ για να συνεχίσει την ανάρρωσή της από τη χειρουργική επέμβαση. Σημειώνει καλή πρόοδο. Ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα επιθυμούν να πουν ένα τεράστιο “ευχαριστώ” σε όλη την ομάδα του The London Clinic, ιδιαίτερα στο αφοσιωμένο νοσηλευτικό προσωπικό, για τη φροντίδα που παρείχαν. Η οικογένεια συνεχίζει να είναι ευγνώμων για τις ευχές που έχει λάβει από όλο τον κόσμο».

Το παλάτι παραμένει φειδωλό στις ανακοινώσεις του σχετικά με το θέμα υγείας της Κέιτ Μίντλετον, τονίζοντας πως είναι κάτι προσωπικό. Μάλιστα, φρόντισαν να κυκλοφορήσουν δήλωση σχετικά με την νοσηλεία της μια μέρα αφότου έκανε την σοβαρή επέμβαση.

«Η Πριγκίπισσα της Ουαλίας εισήχθη χθες σε Κλινική του Λονδίνου για προγραμματισμένη εγχείρηση στην κοιλιακή χώρα. Η επέμβαση ήταν επιτυχής και αναμένεται ότι θα παραμείνει στο νοσοκομείο για δέκα έως δεκατέσσερις ημέρες, πριν επιστρέψει στο σπίτι της για να συνεχίσει την ανάρρωσή της. Βάσει των σημερινών ιατρικών συμβουλών, είναι απίθανο να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντά της πριν από το Πάσχα. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας εκτιμά το ενδιαφέρον που θα προκαλέσει αυτή η δήλωση. Ελπίζει ότι το κοινό θα κατανοήσει την επιθυμία της να διατηρήσει όσο το δυνατόν περισσότερη κανονικότητα για τα παιδιά της και την επιθυμία της να παραμείνουν ιδιωτικές οι προσωπικές ιατρικές πληροφορίες της», ανέφερε η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας της Ουαλίας.

Την ίδια ώρα, το έτερο παλάτι του Μπάκιγχαμ ανακοίνωσε την εισαγωγή του βασιλιά Καρόλου για προγραμματισμένη επέμβαση για υπερπλασία προστάτη, μία εβδομάδα πριν την πραγματοποιήσει – κάτι που έγινε την Παρασκευή.

