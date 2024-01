Australian Open τελικός γυναικών 2024: Θρίαμβος της Σαμπαλένκα

Ιδανικά άρχισε το 2024 για την Αρίνα Σαμπαλένκα, καθώς η Λευκορωσίδα τενίστρια, κατέκτησε, όπως και πέρυσι, με άνεση το Australian Open, επικρατώντας στον τελικό με 6-3, 6-2 της Κινέζας, Κινβέν Ζενγκ, η οποία έπαιξε για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam. Στο πρώτο σετ, η 25χρονη Σαμπαλένκα, η οποία βρίσκεται στο Νο 2 της παγκόσμιας κατάταξης, «έσπασε» νωρίς το σερβίς της 21χρονης Κινέζας και προηγήθηκε με 3-0, για να διατηρήσει στην συνέχεια το σερβίς της και μετά από μόλις 34 λεπτά να κλείσει το σετ με 6-3. Στο δεύτερο σετ, η Ζενγκ (Νο 15 στον κόσμο), η οποία άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις συνολικά στο τουρνουά, προσπάθησε ν’ αντιδράσει και κατά διαστήματα δυσκόλεψε την Λευκορωσίδα, όμως η διαφορά ποιότητας κι εμπειρίας ήταν καθοριστική. Με δύο breaks στο πρώτο και στο πέμπτο game, η Σαμπαλένκα προηγήθηκε 4-1 και πήρε το σετ και την νίκη με 6-2, μετά από 43 λεπτά αγώνα.

«Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη βελτίωση στο παιχνίδι και στην νοοτροπία μου, είμαι πιο ήρεμη στο γήπεδο τώρα και έχω περισσότερο έλεγχο. Και ό,τι κι εάν συμβεί, ξέρω ότι θα κάνω το καλύτερο δυνατό σε κάθε σημείο. Ηταν μερικές εκπληκτικές εβδομάδες και δεν μπορούσα να φαντασθώ τον εαυτό μου να σηκώνει αυτό το τρόπαιο άλλη μια φορά. Είναι απίστευτο συναίσθημα αυτήν την στιγμή. Οπως πάντα η ομιλία μου θα είναι… περίεργη.

