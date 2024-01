Εθνική Συρίας – Κύπελλο Ασίας 2024: Σύρος ρεπόρτερ και μεταφραστής ξέσπασαν σε κλάματα

Ιστορία έγραψε η Εθνική Συρίας αφού για πρώτη φορά προκρίθηκε στους “16” του Κυπέλλου Ασίας.

Η Συρία με γκολ του Κριμπίν στο 76′ κέρδισε 1-0 την Ινδία και συνεχίζει στον επόμενο γύρο του Κυπέλλου Ασίας.

Μετά τον αγώνα ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ, που έχει περάσει από τον Άρη, και είναι πλέον προπονητής της Συρίας εξήγησε σε Σύρο δημοσιογράφο πως η ομάδα έφτασε στην πρόκριση:

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι με την πρόκριση. Είμαι περήφανος για τους παίκτες επειδή κατέβαλαν τεράστιες προσπάθειες και δεν δίστασαν να κάνουν θυσίες. Μπήκαμε στο παιχνίδι με ένα σκοπό. Να νικήσουμε και να εξασφαλίσουμε την πρόκριση.

Δεν θέλουμε να σταματήσουμε εδώ, αλλά να προχωρήσουμε όσο μακρύτερα γίνεται στη διοργανώση».

SYRIA 🇸🇾 makes history today and qualifies to the #AsianCup2023 Round of 16 #HayyaAsia pic.twitter.com/nSv6bhdItN

Κατά την διάρκεια των δηλώσεων ο μεταφραστής του Κούπερ και ο Σύρος δημοσιογράφος ξέσπασαν σε κλάματα από την συγκίνηση και αγκαλιάστηκαν στον… αέρα. Ο Αργεντινός προπονητής έμεινε ατάραχος να κοιτάζει τη σκηνή και εν συνεχεία αποχώρησε.

🇸🇾 Syria’s translator and interviewer couldn’t hold back the tears after they qualified for the Asian Cup Round of 16.

Manager Héctor Cúper wasn’t quite as emotional.pic.twitter.com/isREKgV1pT

— COPA90 (@Copa90) January 23, 2024