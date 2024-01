Ρωσία: Ο εισαγγελέας ζήτησε ποινή κάθειρξης 28 ετών στην Ντάρια Τρέποβα

Η Ντάρια Τρεπόβα, κατηγορούμενη για τη δολοφονία του μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι, λέει ότι δεν ήξερε για τη βόμβα που προκάλεσε την έκρηξη. Ο Τατάρσκι, που ήταν υπέρμαχος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σκοτώθηκε στις 2 Απριλίου 2023 σε καφετέρια της Αγίας Πετρούπολης. Η 26χρονη Ντάρια Τρεπόβα, που κατηγορείται για τη δολοφονία του μπλόγκερ Βλαντλέν Τατάρσκι, οπαδού της εισβολής της χώρας του στην Ουκρανία, υποστήριξε ενώπιον δικαστηρίου της Αγίας Πετρούπολης ότι δεν γνώριζε πως το αγαλματίδιο που του παρέδωσε ήταν παγιδευμένο με εκρηκτικά.

Η νεαρή Ρωσίδα κατέθεσε πως εκτελούσε εντολές Ουκρανού, τον οποίο γνώριζε με το προσωνύμιο «Gestalt» («Μορφή» στη γερμανική γλώσσα). Αρκετούς μήνες πριν από τη βομβιστική επίθεση της 2ας Απριλίου 2023, η Τρεπόβα ελάμβανε χρήματα και οδηγίες. Η Μόσχα κατηγόρησε ευθέως το Κίεβο ότι ενορχήστρωσε τη δολοφονική επίθεση, ενώ ο σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας Μιχαήλο Ποντολιάκ έκανε λόγο για «εσωτερική τρομοκρατία».

🇷🇺 Daria Trepova asked for a 15-minute break before her last word #Trepova was arrested in the summer of 2023. She brought a statuette with explosives to the cafe, the explosion resulted in the death of #journalist #VladlenTatarsky . pic.twitter.com/eMyQIEaqMc

Ο 40χρονος Τατάρσκι σκοτώθηκε από έκρηξη παγιδευμένου αγαλματιδίου που του παρέδωσε η Τρεπόβα σε καφετέρια της Αγίας Πετρούπολης, όπου ήταν ομιλητής σε εκδήλωση με περίπου 100 προσκεκλημένους. Σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων στη δίκη, ο Τατάρσκι πήρε στα χέρια του το αγαλματίδιο – το οποίο ονόμασε αστειευόμενος «Χρυσός Βλαντλέν» – και το περιεργάστηκε προτού εκραγεί, σκοτώνοντας τον ακαριαία και τραυματίζοντας δεκάδες παρευρισκόμενους.

Όσο για τη «Μορφή» («Gestalt»), η ταυτότητά της παραμένει άγνωστη μέχρι σήμερα. Η 26χρονη Τρεπόβα είπε ότι ο δημοσιογράφος Ρομάν Ποπκόφ την έφερε σε επαφή με τον «εγκέφαλο» της βομβιστικής επίθεσης. Είχε εκφράσει στον Ποπκόφ την αντίθεσή της στη ρωσική εισβολή, τη συμπόνια της για τον δοκιμαζόμενο ουκρανικό λαό, ενώ είχε ζητήσει τη βοήθειά του Ποπκόφ για να ταξιδέψει στην Ουκρανία και να εργαστεί εκεί ως δημοσιογράφος. Σε βάρος του Ποπκόφ απαγγέλθηκαν ερήμην κατηγορίες για «ενορχήστρωση τρομοκρατικής ενέργειας».

Η Τρεπόβα είπε πως, ακολουθώντας τις οδηγίες του «Gestalt», παρακολούθησε ομιλίες του Τατάρσκι στις αρχές του 2023 και του συστήθηκε ως Αναστασία Κριουλίνα, φοιτήτρια Καλών Τεχνών. Τον Μάρτιο, παρέλαβε μέσω ταχυδρομείου το αγαλματίδιο που θα παρέδιδε στον Τατάρσκι – με τη ρητή εντολή να το παραδώσει στα χέρια του. Δεν έκρυψε τότε την ανησυχία της για το ενδεχόμενο να πρόκειται για εκρηκτικό μηχανισμό, ενθυμούμενη την περίπτωση της δημοσιογράφου Ντάρια Ντούγκινα, κόρης ενός εκ των συμβούλων του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία σκοτώθηκε το 2022 όταν ανατινάχτηκε το αυτοκίνητό της στα περίχωρα της Μόσχας.

Ο καθοδηγητής την διαβεβαίωσε πως το αγαλματίδιο είχε κοριό και πομπό εντοπισμού γεωγραφικής θέσης, σύμφωνα με τη ρωσική ιστοσελίδα Mediazona. Εκείνη τον πίστεψε, θεωρώντας πως η παρακολούθηση του Τατάρσκι θα έφερνε στο φως νέα στοιχεία για τον σχεδιασμό της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία. Μετά τη φονική έκρηξη στην καφετέρια της Αγίας Πετρούπολης, η Τρεπόβα επικοινώνησε οργισμένη με τον ενορχηστρωτή της επίθεσης: «Τον έβρισα, του είπα ότι τραυματίστηκαν πολλοί άνθρωποι», αφηγήθηκε, συνειδητοποιώντας τότε πως την χρησιμοποίησαν για να πετύχουν τους σκοπούς τους. «Συνέχισα να τον βρίζω και εκείνος μου είπε ”Όταν έρθεις στην Ουκρανία να μας επισκεφθείς, μπορείς να με χτυπήσεις”. Αυτό με εξόργισε ακόμη περισσότερο», συμπλήρωσε.

Vladlen Tatarsky, a well-known Russian military blogger and prominent supporter of Russia’s war in Ukraine, was killed by a bomb hidden inside of a statue, according to Russian state media.

Russian police have arrested a female suspect in the bombing. pic.twitter.com/upbOQJCzqX

— CBS Mornings (@CBSMornings) April 3, 2023