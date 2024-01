Νόσος Χ πανδημία: Ο ΠΟΥ προειδοποιεί

Θέμα χρόνου είναι η εμφάνιση μιας νέας πανδημίας η οποία θα είναι 20 φορές πιο θανατηφόρα από τον κορωνοιό και θα μπορούσε να προκαλέσει την κατάρρευση των συστημάτων υγείας και των οικονομιών. Την προειδοποίηση αυτή για την άγνωστη απειλή την αποκαλούμενη νόσο Χ, έκανε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατά την διάρκεια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διεξήχθη στο Νταβός της Ελβετίας. Η νόσος Χ είναι μια υποθετική ασθένεια και αντιπροσωπεύει μία άγνωστη απειλή η οποία θα μπορούσε να είναι η πηγή της επόμενης πανδημίας. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η νόσος Χ θα μπορούσε να προκληθεί από ένα παθογόνο το οποίο επί του παρόντος δεν είναι γνωστό ότι προκαλεί ασθένεια.

Σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που διεξήχθη αυτή την εβδομάδα στο Νταβός της Ελβετίας, ο ΠΟΥ ζήτησε από τους παγκόσμιους ηγέτες να εξετάσουν την πιθανότητα ενός τέτοιου σεναρίου. Ήδη από το 2015, οι οργανώσεις-μέλη του ΠΟΥ έχουν τονίσει την έλλειψη επιδημικής ετοιμότητας και δρομολόγησαν ένα σχέδιο με την ονομασία «Σχέδιο δράσης για την πρόληψη των επιδημιών», το οποίο περιλάμβανε μια λίστα με παθογόνους μικροοργανισμούς που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πανδημία. Έπειτα από μια συνεδρίαση τον Φεβρουάριο του 2018, η επιτροπή πρόσθεσε τη νόσο Χ. Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας η λίστα με τις ασθένειες προτεραιότητας εξετάστηκε και πάλι εξονυχιστικά. Το 2022 εκατοντάδες επιστήμονες συναντήθηκαν για να εξετάσουν 25 γνωστές οικογένειες μικροβίων και να συζητήσουν για τις απειλές που θα μπορούσε να θέσει ένα μελλοντικό ξέσπασμα πανδημίας.

