Σελένα Γκόμεζ – Οι Μάγοι του Γουέβερλι: Επιστρέφει στον ρόλο της ως Άλεξ Ρούσο

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Ντέιβιντ Χένρι επιστρέφουν για την επιτυχημένη τους σειρά στο Disney Channel. Οι πρώην συμπρωταγωνιστές του «Wizards of Waverly Place» επανενώνονται για να αναλάβουν την παραγωγή και να εμφανιστούν σε ένα νέο επεισόδιο που θα χρησιμεύσει ως συνέχεια της διάσημης σειράς, ανακοίνωσε την Πέμπτη η «Disney Branded Television». «Επιστρέφουμε», έγραψε η Γκόμεζ σε Instagram Story της την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, μαζί με μια αναδρομική φωτογραφία της με τον συμπρωταγωνιστή της Χένρι, στο αρχικό πλατό της σειράς. Στο νέο επεισόδιο η Γκόμεζ θα επαναλάβει τον χαρακτήρα της Άλεξ Ρούσο ως guest star, ενώ ο Χένρι θα επιστρέψει ως ο αδελφός της, Τζάστιν. Οι νεοφερμένοι Τζανίς Λεάν Μπράουν, Αλκαίο Τιέλε και Μίμι Γιαννόπουλος συμπληρώνουν το καστ επεισοδίου.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του επεισοδίου της συνέχειας, η ιστορία θα συνεχιστεί «μετά από ένα μυστηριώδες περιστατικό στο WizTech, όπου ο ενήλικας Τζάστιν Ρούσο (Χένρι) έχει αφήσει πίσω του τις μαγικές του δυνάμεις, επιλέγοντας μια κανονική, ανθρώπινη ζωή με τη σύζυγο και τους δύο γιους του». Όταν εμφανίζεται ένας «ισχυρός νεαρός μάγος που χρειάζεται εκπαίδευση», ο Τζάστιν έρχεται αντιμέτωπος με το να αποδεχτεί το παρελθόν του «για να εξασφαλίσει το μέλλον του κόσμου των μάγων», αναφέρεται στη σύνοψη. «Οι Ρούσος είναι ενθουσιασμένοι που θα γίνουν μέρος της οικογένειάς σας, για άλλη μια φορά, αλλά έχουμε μεγαλώσει», έγραψε ο Χένρι στη σελίδα του στο Instagram την Πέμπτη. «2024, η χρονιά που η μαγεία επιστρέφει!».

Η αρχική σειρά «Wizards of Waverly Place» προβλήθηκε από το 2007 έως το 2012 και ακολουθούσε τα αδέλφια Ρούσο, που υποδύονταν η Γκόμεζ και ο Χένρι, τα οποία αντιμετώπιζαν την ενηλικίωσή τους, ενώ τελειοποιούσαν τις μαγικές τους δυνάμεις. Η καριέρα της Γκόμεζ απογειώθηκε τόσο ως ηθοποιός όσο και ως μουσικός μετά το ντεμπούτο της αρχικής σειράς, αλλά πρόσφατα εξέφρασε την επιθυμία της να επικεντρωθεί περισσότερο στην καριέρα της ως ηθοποιός.

«Όσο μεγαλώνω, τόσο πιο πολύ σκέφτομαι ότι θα ήθελα να βρω κάτι στο οποίο να κατασταλάξω», δήλωσε σε πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Smartless» και πρόσθεσε: «Ήθελα να γίνω ηθοποιός. Δεν είχα ποτέ την πρόθεση να γίνω τραγουδίστρια με πλήρη απασχόληση, αλλά προφανώς αυτό το χόμπι μετατράπηκε σε κάτι άλλο». Η Γκόμεζ πρωταγωνιστεί αυτή την στιγμή στη βραβευμένη με Emmy σειρά του Hulu, «Only Murders in the Building», μαζί με τους Μάρτιν Σορτ και Στίβεν Μάρτιν.

