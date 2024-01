Άρης – Μπουντούτσνοστ: Στην 6αδα του EuroCup οι κιτρινόμαυροι

Χθες (17/1) η Άρης υποδέχτηκε την Μπουντούτσνοστ για την 15η αγωνιστική του EuroCup στο Αλεξάνδρειο Μέλαθρον. Οι κιτρινόμαυροι κέρδισαν το παιχνίδι με σκορ 76-75. Με την χθεσινή νίκη ο Άρης έφτασε στην 5η θέση!

Αρκετά νευρικό και άρυθμο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα και για τις δύο ομάδες. Ο Άρης βρήκε 8 πόντους από τα 6 λάθη της Μπουντούτσνοστ στην πρώτη περίοδο και 5 πόντους δεύτερης ευκαιρίας, όμως βρέθηκε στο -1 (17-18, 10′) στο τέλος του δεκαλέπτου.

Ντε Σόουζα, Τολιόπουλος και Μποχωρίδης διαμόρφωσαν το 24-23 στο 12’30”, όμως από εκείνο το σημείο και μέχρι το 25’18”, οι φιλοξενούμενοι έτρεξαν ένα επιμέρους 11-0 για να αποκτήσουν διψήφιο προβάδισμα (24-34). Η ομάδα του Γιάννη Καστρίτη, μετά από αυτό το black-out, άρχισε να βρίσκει ξανά λύσεις στην επίθεση και τελικά μείωσε σε απόσταση 5 πόντων (34-39, 20′) πριν την ανάπαυλα.

Η εικόνα δεν άλλαξε μετά την επιστροφή των δύο ομάδων από τα αποδυτήρια, με τους Μαυροβούνιους να διατηρούν τα ηνία και να μπαίνουν στην τελευταία περίοδο με ένα προβάδισμα 9 πόντων (54-63, 30′).

Τρέχοντας ένα επιμέρους 12-3 μέχρι το 34’48”, ο Άρης έφερε το ματς στα ίσια (66-66), βγάζοντας την αντίδραση που περίμενε ο Γιάννης Καστρίτης. Στα 3’31” πριν το φινάλε, ο Βασίλης Τολιόπουλος έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 71-68. Ράιτ και Φέρελ κράτησαν ζωντανή την Μπουντούσνοστ διαμορφώνοντας το 71-70, πριν ο Φέρελ βάλει ένα σπουδαίο τρίποντο για το 71-73.

Ο Τολιόπουλος ήταν εκεί, για να απαντήσει αμέσως με το ίδιο νόμισμα (74-73), ενώ ο Τζόουνς πέτυχε καλάθι για το 74-75 στα 69″ πριν το τέλος. Ο Ρομπέρτο Γκάλινατ ήταν, όμως, εκείνος που είπε την τελευταία λέξη στο ματς, κάνοντας ένα συγκλονιστικό follow-κάρφωμα στα 0.8″ πριν ακουστεί η κόρνα της λήξης στο Αλεξάνδρειο, έπειτα από άστοχο σουτ τριών πόντων του Ρόνι Χάρελ.

THE PUTBACK FOR THE WIN😱@ARISBCgr #MagicMoment pic.twitter.com/t95Gefu1B0

— BKT EuroCup (@EuroCup) January 17, 2024