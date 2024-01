Στίβεν Τζέραρντ: Η συμφωνία της ομάδας με τον Άγγλο προπονητή

Σε μία απρόσμενη ενέργεια προχώρησαν Αλ Ετιφάκ και Στίβεν Τζέραρντ σύμφωνα με όσα αναφέρει σε δημοσίευμά του ο δημοσιογράφος του Athletic, Νταβίντ Όρνσταϊν. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει ο εν λόγω δημοσιογράφος, παρά την κακή πορεία της ομάδας τους τελευταίους μήνες γεγονός που την έχει φέρει στην 8η θέση της βαθμολογίας με 27 βαθμούς από την πρώτη Αλ Χιλάλ στο πρωτάθλημα Saudi pro League, αποφασίστηκε η ανανέωση της συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.

Το τωρινό συμβόλαιο του Άγγλου με την Αλ Ετιφάκ ολοκληρώνεται το 2025, αλλά το Athletic αναφέρει ότι βρέθηκε η κατάλληλη φόρμουλα για να ανανεωθεί μέχρι το 2027.

Στόχος της ομάδας παραμένει η αναζήτηση ποδοσφαιριστών από το πάνω ράφι αλλά και να πειστούν παίκτες νεότερης ηλικίας να μεταβούν στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

