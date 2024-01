Μάργκοτ Ρόμπι σύζυγος: «Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του, αλλά σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν θα με αγαπούσε”

Η Μάργκοτ Ρόμπι, η οποία είναι παντρεμένη με τον παραγωγό και βοηθό σκηνοθέτη Τομ Ακερλέι, μοιράστηκε μερικές σπάνιες λεπτομέρειες για τον γάμο τους στα «Critics Choice Awards 2024» που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Ιανουαρίου. Η ηθοποιός της «Barbie» έχει λάβει επαίνους για τη δουλειά της τόσο μπροστά όσο και πίσω από την κάμερα της ταινίας που έσπασε τα ρεκόρ, της οποίας την παραγωγή ανέλαβε η εταιρεία που έχει ιδρύσει με τον σύζυγό της.

Η Ρόμπι και ο Ακερλέι, οι οποίοι ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου τον Δεκέμβριο του 2016, κρατούν σε γενικές γραμμές τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ωστόσο, το βράδυ των Critics Choice Awards έκαναν μια εξαίρεση. Η Ρόμπι – η οποία στο παρελθόν είχε ορκιστεί να μην έχει σχέσεις με ηθοποιούς – επαίνεσε μάλιστα τον «κανονικό» σύζυγό της για την επιθυμία του να μείνει μακριά από τη δημοσιότητα. «Είμαι τόσο τυχερή», δήλωσε η Ρόμπι σε δημοσιγράφο του E! News στο κόκκινο χαλί. «Του αρέσει να βρίσκεται πίσω από την κάμερα. Δεν θαμπώνεται από όλα αυτά τα πράγματα».

«Είναι απλά ο καλύτερος, είναι τόσο διασκεδαστικό», συνέχισε. «Λατρεύω τη λέξη “normie”, ναι, όπως όλοι οι φίλοι μου, όλοι λένε: “Είναι ωραίο αυτό που κάνεις, αλλά είναι πιο διασκεδαστικό να κάνουμε παρέα και να μιλάμε για άλλα πράγματα”. Και εσύ λες, “Το ξέρω”». Η Ρόμπι, ο Ακερλέι και ο φίλος τους, Τζόζι ΜακΝαμάρα, έχουν ιδρύσει την εταιρεία παραγωγής «LuckyChap Entertainment» Η Ρόμπι γνώρισε για πρώτη φορά τον Ακερλέι στα γυρίσματα της ταινίας «Suite Française» του 2014, στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τη Μισέλ Γουίλιαμς και εκείνος εργαζόταν ως τρίτος βοηθός σκηνοθέτη. Και παρόλο που στην αρχή ήταν φίλοι, η Ρόμπι παραδέχτηκε στη Vogue τον Μάιο του 2016 ότι ήταν πάντα ερωτευμένη μαζί του.

«Ήμουν πάντα ερωτευμένη μαζί του, αλλά σκεφτόμουν ότι ποτέ δεν θα με αγαπούσε. Μην γίνεσαι περίεργη, Μάργκοτ. Μην είσαι χαζή και μην του πεις ότι σου αρέσει», θυμήθηκε. «Και τότε συνέβη και είπα: “Φυσικά και είμαστε μαζί. Αυτό βγάζει τόσο πολύ νόημα, με τον τρόπο που τίποτα δεν είχε βγάλει νόημα ποτέ πριν”». Το 2014, ο Ρόμπι και ο Ακερλέι, μαζί με τους στενούς τους φίλους, ξεκίνησαν την εταιρεία παραγωγής, «LuckyChap Entertainment». Από τότε, η εταιρεία τους έχει δημιουργήσει ταινίες όπως τα: Barbie, Birds of Prey, Promising Young Women και Saltburn.

