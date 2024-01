Ολυμπιακός: Ο Κάρμο κοιτάζει Πειραιά

Ο Ολυμπιακός έχει φουλάρει τις μηχανές για να κλείσει τις μεταγραφικές του υποθέσεις και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στον δανεισμό του Νταβίντ Κάρμο από την Πόρτο.

Ο 24χρονος στόπερ ήταν εξ αρχής ψηλά στη λίστα των ερυθρόλευκων, οι οποίοι προσπαθούν να ενισχύσουν το κέντρο της άμυνας τους. Παράλληλα λοιπόν με την περίπτωση του Γκαστόν Ερνάντες, που είναι σε καλό δρόμο, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ολοκληρώσει και την απόκτηση του Κάρμο, ενός παίκτη που γνωρίζει καλά ο Κάρλος Καρβαλιάλ και θεωρεί ότι θα αναβαθμίσει την αμυντική γραμμή των Πειραιωτών.

Την είδηση επιβεβαιώνουν και τα πορτογαλικά ΜΜΕ, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι οι “δράκοι” έχουν συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και πως ο παίκτης οδεύει προς Ελλάδα.

Πλέον αυτό που απομένει είναι να γνωστοποιηθούν οι όροι του δανεισμού, με τους Πορτογάλους πάντως να αναφέρουν ότι στο deal μεταξύ των δύο ομάδων έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς.

Ο Κάρμο ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα από την Μπράγκα και το 2022 πήρε μεταγραφή στην Πόρτο, με τους “δράκους” να βγάζουν από τα ταμεία τους ένα ποσό μεγαλύτερο των 20 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσουν.

Την τρέχουσα σεζόν ο υψηλόσωμος Πορτογάλος (1,96 μ.) μετράει επτά συμμετοχές με την πρώτη ομάδα της Πόρτο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα και συνολικά 608 αγωνιστικά λεπτά, ωστόσο η πιο πρόσφατη είναι στις 11 Νοεμβρίου. Έκτοτε ο παίκτης είναι ουσιαστικά εκτός πλάνων για τον Σέρτζιο Κονσεϊσάο και οι τρεις τελευταίες συμμετοχές του αφορούν παιχνίδια της Β’ ομάδας της Πόρτο.

