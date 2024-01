Νέος προπονητής της Ρόμα ο Ντανιέλε Ντε Ρόσι

Τίτλοι τέλους έπεσαν σήμερα 16/1 στη συνεργασία της Ρόμα με τον Ζοσέ Μουρίνιο, σύμφωνα και με επίσημη ανακοίνωση του ιταλικού συλλόγου. Ο νέος προπονητής της ομάδας δεν είναι άλλος από τον παλαίμαχο θρύλο της Ρόμα Ντανιέλε Ντε Ρόσι. Οι «τζαλορόσι» ανακοίνωσαν την πρόσληψη του Ντανιέλε Ντε Ρόσι στην τεχνική ηγεσία της ομάδας μέχρι το φινάλε της φετινής σεζόν.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια Φρίντκιν που μου εμπιστεύτηκε την ευθύνη της τεχνικής ηγεσίας της Ρόμα: Από την πλευρά μου δεν γνωρίζω άλλο δρόμο πέρα από αυτόν της εφαρμογής, της καθημερινής θυσίας και της ανάγκης να δώσω ό,τι έχω μέσα μου για να αντιμετωπίσω τις προκλήσεις που περιμένουν από τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν.

Η συγκίνηση που μπορώ να καθίσω στον πάγκο μας είναι απερίγραπτη, όλοι ξέρουν τι είναι η Ρόμα για μένα, αλλά η δουλειά που περιμένει όλους μας έχει ήδη αρχίσει. Δεν έχουμε χρόνο, καμία επιλογή: Το να είμαστε ανταγωνιστικοί, να παλεύουμε για τους στόχους μας και να προσπαθούμε να τους πετύχουμε είναι οι μόνες προτεραιότητες που έχουμε δώσει στον εαυτό μας το προσωπικό μου και εγώ».

