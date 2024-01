FIFA: Ο Μέσι κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο

Ο Λιονέλ Μέσι είναι ο ένας και μοναδικός, ανεπανάληπτος στην ιστορία του ποδοσφαίρου και το απέδειξε για ακόμη μία φορά με εκκωφαντικό τρόπο χθες το βράδυ, στα βραβεία για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο (FIFA the best 2023). Και αυτό γιατί λίγο καιρό μετά από το βραβείο της Χρυσής Μπάλας που πήρε για 8η φορά στην καριέρα του, πήρε το βραβείο του κορυφαίου ποδοσφαιριστή στον κόσμο για το 2023 και μέσα από την ψηφοφορία της FIFA, αφήνοντας πίσω του τόσο τον Έρλινγκ Χάαλαντ όσο και τον Κιλιάν Εμπαπέ.

Μετά από την κορυφή που κατέκτησε το 2022 μέσω του Μουντιάλ με την εθνική Αργεντινής, ο Pulga κράτησε τον τίτλο και το 2023 μέσα από την παρουσία του σε Παρί και Ίντερ Μαΐάμι, με τους τρεις παίκτες να διεκδικούν τον τίτλο από τη χρονική περίοδο της 19ης Δεκεμβρίου 2022 μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2023.

Lionel Messi has been in the FIFPro World XI for 17 consecutive years.

The only player to do it 👑 pic.twitter.com/kl4nBCtMWC

