Τσέλσι: Παρακολουθεί έντονα την περίπτωση του Μεσίνο

Η Τσέλσι φαίνεται πως έχει καρφωμένο το βλέμμα της στην Βραζιλία. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι μπλε έχουν στο στόχαστρό τους ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας της Νότιας Αμερικής.

Συγκεκριμένα, από τον Οκτώβριο βρίσκονται σε συζητήσεις για τον Εστεβάο Γουίλιαν. Ο Γουίλιαν είναι 16 ετών, αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις πίσω από τον κεντρικό επιθετικό και ανήκει στην Παλμέιρας, με την οποία έχει συμβόλαιο έως το 2026.

Τα χαρακτηριστικά του, όπως λένε στη Βραζιλία, είναι παρόμοια με αυτά του Μέσι και ως εκ τούτου έχει προκύψει το προσωνύμιο “Μεσίνιο”. Πάντως, η Τσέλσι δεν είναι η μόνη που παρακολουθεί ένα τόσο μεγάλο ταλέντο.

Η Μπαρτσελόνα δεν αφήνει τέτοιες περιπτώσεις και γι’ αυτό τον λόγο βρίσκεται σε επαφή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο Μεσίνιο έχει ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 60 εκατομμυρίων ευρώ.

