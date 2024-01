Συμφωνία Βρετανία – Ουκρανία πόλεμος: “Ακλόνητη η υποστήριξή μας” λέει ο Σούνακ – Οι αντιδράσεις Μεντβέντεφ

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ υπέγραψαν σήμερα μια συμφωνία για την ασφάλεια μεταξύ των δύο χωρών στο Κίεβο. Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συμφωνία θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου η Ουκρανία γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, χαρακτηρίζοντάς την ως μια «άνευ προηγούμενου συμφωνία για την ασφάλεια». «Χαίρομαι που υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο… Αυτή είναι η βάση για την συνεργασία με άλλους εταίρους», δήλωσε ο Ουκρανός ηγέτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Ουκρανία, η οποία μάχεται την επί σχεδόν δύο χρόνια την ρωσική εισβολή, και η Βρετανία, θα είναι σε θέση να συνάψουν πρόσθετες, ειδικές ανά τομέα συμφωνίες, εάν είναι αναγκαίο. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι είναι πιο θετικός τώρα για το ότι η Ουκρανία θα εξασφαλίσει οικονομική βοήθεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες απ’ ό,τι ήταν τον περασμένο μήνα. «Το βλέπω αυτό ακόμη πιο θετικά από ό,τι τον Δεκέμβριο, νομίζω ότι θα την πάρουμε», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο.

I am glad to welcome @RishiSunak in Ukraine. Today marks a watershed moment in European history. Ukraine and the United Kingdom signed a new, unprecedented security agreement. This is not simply a declaration. This is a reality that will come to fruition as a result of our… pic.twitter.com/hRs9G1IM1P — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2024

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα παρέχει στην Ουκρανία «συνεχή και ολοκληρωμένη υποστήριξη» για την επόμενη δεκαετία

Ο Αντρέι Γέρμακ, επικεφαλής του γραφείου του προέδρου της Ουκρανίας, δήλωσε ότι η ανακοίνωση «κατέρριψε τον μύθο» της δυτικής κόπωσης σε σχέση με τη σύγκρουση. Σε δήλωσή του, είπε: «Το έγγραφο σηματοδοτεί την αρχή της δημιουργίας ενός συστήματος συμφωνιών που αποσκοπούν στη δημιουργία μόνιμων συνθηκών για την πλήρη υλοποίηση του δικαιώματος της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα, την αποκατάσταση της εδαφικής της ακεραιότητας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων και τη διαρκή ικανότητα αποτροπής της επίθεσης».

«Ταυτόχρονα, το Ηνωμένο Βασίλειο θα παράσχει στην Ουκρανία τη βοήθεια που χρειάζεται για την ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Τελικά, αυτό θα ενισχύσει την ασφάλεια της Ευρώπης και της ευρωατλαντικής κοινότητας». Ο ίδιος πρόσθεσε: «Σήμερα, καταρρίψαμε τον μύθο της προπαγάνδας του Πούτιν για την κόπωση της Δύσης από την Ουκρανία. Η συμφωνία Ηνωμένου Βασιλείου-Ουκρανίας είναι μια ζωντανή απόδειξη γι’ αυτό. Είμαι ευγνώμων στον πρόεδρο Ζελένσκι και στο Υπουργείο Εξωτερικών, καθώς και στους ομολόγους του Ηνωμένου Βασιλείου, που το έκαναν αυτό πραγματικότητα».

I am in Ukraine to deliver a simple message. Our support cannot and will not falter. To all Ukrainians, Britain is with you – for as long as it takes 🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/1ya8m2seiJ — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 12, 2024

Μεντβέντεφ: Ανάπτυξη βρετανικής στρατιωτικής δύναμης στην Ουκρανία θα σημαίνει κήρυξη πολέμου κατά της Ρωσίας

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προειδοποίησε σήμερα ότι η Μόσχα θα θεωρήσει οποιαδήποτε κίνηση της Βρετανίας να αναπτύξει στρατιωτική αποστολή στην Ουκρανία ως κήρυξη πολέμου κατά της Ρωσίας. Ο Μεντβέντεφ, που είναι τώρα αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, έκανε το σχόλιο αυτό αποκρινόμενος στην επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Ρίσι Σούνακ στο Κίεβο κατά την οποία ανακοίνωσε την αύξηση της στρατιωτικής χρηματοδότησης για να βοηθήσει την Ουκρανία να αγοράσει νέα στρατιωτικά drones. «Ελπίζω οι αιώνιοι εχθροί μας –οι υπερόπτες Βρετανοί- να καταλάβουν ότι η ανάπτυξη μιας επίσημης στρατιωτικής αποστολής στην Ουκρανία θα είναι κήρυξη πολέμου κατά της χώρας μας», έγραψε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Ο Μεντβέντεφ, ρωτήθηκε επίσης πώς θα αισθανόταν η δυτική κοινή γνώμη αν η αντιπροσωπεία του Σούνακ δεχόταν πυρά από πυρομαχικά διασποράς στο κέντρο του Κιέβου, κάτι το οποίο πρόσφατα συνέβη σε Ρώσους αμάχους στην πόλη Μπέλγκοροντ. Το Μπέλγκοροντ, το οποίο βρίσκεται στη νότια Ρωσία, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, έχει πληγεί από πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones)τους τελευταίους μήνες.

Το περιστατικό της 30ης Δεκεμβρίου

Στο περιστατικό της 30ής Δεκεμβρίου στο οποίο αναφέρθηκε ο Μενβέντεφ, τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, και 11 τραυματίστηκαν, όπως ανακοίνωσε η Ρωσία, η οποία το περιέγραψε ως «άνευ διακρίσεων» ουκρανική επιδρομή στην οποία χρησιμοποιήθηκαν πυρομαχικά διασποράς. Το ουκρανικό μέσο ενημέρωσης RBC-Ukraine, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο Μπέλγκοροντ απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς που έγιναν την προηγούμενη μέρα. Ο Μεντβέντεφ εμφανίσθηκε ως φιλελεύθερος εκσυγχρονιστής όταν ήταν πρόεδρος την περίοδο 2008-2012, αλλά τώρα παρουσιάζεται ως ένα από τα πιο σκληρά γεράκια του Κρεμλίνου κατά της Δύσης.